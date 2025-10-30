मल्लिकार्जुन खरगे के क्षेत्र में RSS के रूट मार्च को मिली इजाजत, इन शर्तों का करना होगा पालन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यादगीर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को गुरमितकल शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के रूट मार्च के लिए परमिशन दी है लेकिन इसको लेकर कंडीशन भी रखी है। गुरमितकल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का घरेलू इलाका है। वह यहां से 8 बार विधायक रह चुके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरएसएस अपना शताब्दी समारोह मना रहा है और इस मौके पर इस मार्च का आयोजन किया है, जिसकी इजाजत बुधवार को एक सरकारी आदेश के जरिए दी गई, साथ ही रूट और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जांच की गई। आरएसएस के जिला प्रचारक प्रमुख बसप्पा संजनोल रूट मार्च के लिए एक एप्लीकेशन दी थी, जिसके बाद यह आदेश आया है।

इन रास्तों से गुजरेगा रूट मार्च पुलिस ने जुलूस को सम्राट सर्कल, एपीएमसी सर्कल, हनुमान मंदिर, मराठावाड़ी, पुलिस स्टेशन रोड, मिलन चौक और सिहिनीरू बावी मार्केट मेन रोड से गुजरने की इजाजत दी है, जिसके बाद यह राम नगर में खत्म होगा। जिला प्रशासन ने परमिशन के साथ 10 शर्तें जोड़ी हैं।