RSS के कार्यक्रम में लिया था भाग, कर्नाटक में चार शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस

पीटीआई, बिदर। कर्नाटक स्कूल शिक्षा विभाग ने यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन में भाग लेने वाले चार शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। बिदर जिले के औराद के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मंगलवार को नोटिस जारी किए।

अपने नोटिस में बीईओ ने कहा, 'यह पाया गया है कि आपने सात अक्टूबर, 2025 और 13 अक्टूबर, 2025 को बिदर जिले के औराद (बी) तालुक में आयोजित संघ पथ संचलन में भाग लिया। इस संबंध में वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गई हैं।'

नोटिस में कहा गया, 'चूंकि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, आपको किसी भी राजनीतिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। संघ पथ संचलन में भाग लेकर आपने सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन किया है।'

बीईओ ने उन्हें इस नोटिस को प्राप्त करने के तुरंत बाद एक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा। दलित सेना और बहुजन सेवा समिति के नेताओं ने शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई।