केरल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या मामले में आरएसएस ने की जांच की मांग, कांग्रेस ने उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आरएसएस ने सोमवार को केरल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अप्राकृतिक मौत के कारणों और इंटरनेट मीडिया पर सामने आए उनके कथित सुसाइड नोट की व्यापक जांच की मांग की।

आरएसएस दक्षिण केरल प्रांत के पदाधिकारी केबी श्रीकुमार ने दावा किया कि आनंदू अजी का कथित सुसाइड नोट उनकी मृत्यु के तुरंत बाद इंस्टाग्राम और कुछ अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर सामने आया है। इसमें संघ के खिलाफ कुछ संदिग्ध और निराधार आरोप लगाए गए हैं। हमारी मांग है कि आनंदू की मौत की परिस्थितियों और कथित सुसाइड नोट की व्यापक जांच कराई जाए।