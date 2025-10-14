Language
    केरल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या मामले में आरएसएस ने की जांच की मांग, कांग्रेस ने उठाए सवाल

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    आरएसएस ने केरल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध मौत और उनके सुसाइड नोट की व्यापक जांच की मांग की है। आरएसएस नेता केबी श्रीकुमार ने कहा कि सुसाइड नोट में संघ के खिलाफ निराधार आरोप हैं। वहीं, कांग्रेस ने सवाल किया कि यौन शोषण के आरोपों के बावजूद एफआईआर में आरएसएस का नाम क्यों नहीं है, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने विस्तृत जांच की मांग की है।

    केरल के आईटी प्रोफेशनल की आत्महत्या पर बवाल।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आरएसएस ने सोमवार को केरल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अप्राकृतिक मौत के कारणों और इंटरनेट मीडिया पर सामने आए उनके कथित सुसाइड नोट की व्यापक जांच की मांग की।

    आरएसएस दक्षिण केरल प्रांत के पदाधिकारी केबी श्रीकुमार ने दावा किया कि आनंदू अजी का कथित सुसाइड नोट उनकी मृत्यु के तुरंत बाद इंस्टाग्राम और कुछ अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर सामने आया है। इसमें संघ के खिलाफ कुछ संदिग्ध और निराधार आरोप लगाए गए हैं। हमारी मांग है कि आनंदू की मौत की परिस्थितियों और कथित सुसाइड नोट की व्यापक जांच कराई जाए।

    कांग्रेस ने किया ये सवाल

    दूसरी तरफ, कांग्रेस ने सवाल किया कि इंटरनेट मीडिया पर साफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी द्वारा आरएसएस के शिविरों में यौन शोषण का दावा करने वाली पोस्ट सामने आने के बावजूद एफआईआर में संगठन का नाम क्यों नहीं है? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मामले की विस्तृत जांच की मांग की है।

