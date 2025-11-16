केरल: फांसी के फंदे से झूलता मिला RSS कार्यकर्ता का शव, पुलिस के दावों पर बीजेपी ने किया इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यकर्ता का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान आनंद के थंपी के रूप में हुई है। आनंद की मौत की वजह आत्महत्या बताई जा रही है। हालांकि, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

आनंद केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित त्रिक्कण्णपुरम का रहने वाला था। उसका शव बीती शाम को घर में लटकता मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। क्या है आत्महत्या की वजह? केरल पुलिस का कहना है कि केरल में जल्द ही लोकल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आनंद को त्रिक्कण्णपुरम से बीजेपी का टिकट चाहिए था, लेकिन उसे प्रत्याशी नहीं चुना गया। इससे निराश होकर उसने मौत को गले लगा लिया।

बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने पुलिस के दावों का सिरे से खंडन किया है। उनका कहना है कि आनंद ने टिकट के लिए किसी से बात नहीं की थी और न ही पार्टी को इसकी जानकारी थी। पार्टी ने आनंद की मौत की वजह पर संदेह व्यक्त किया है।

दोस्त से की थी बात पुलिस के अनुसार, बीजेपी ने सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें आनंद को उसका नाम नहीं मिला। सुसाइड से पहले उसने अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हुए बीजेपी और RSS पर आरोप लगाया था। उसने अपने दोस्त को बताया कि वो शनिवार की दोपहर को अपनी जान ले लेगा।

आनंद का दावा था कि उसने RSS के नेताओं को बताया था कि वो चुनाव लड़ना चाहता है। मगर, उसे टिकट देने से इनकार कर दिया गया और उसकी जगह किसी दूसरे नेता को टिकट दे दिया गया, जो रेत तस्करी माफियाओं से जुड़ा है।