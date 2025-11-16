मुख्य आरोपित उमर के संपर्क था पठानकोट में पकड़ा डॉक्टर, अल फलाह में कर चुका है काम; हो सकता है बड़ा खुलासा

जागरण टीम, नई दिल्ली। दिल्ली धमाके में पंजाब कनेक्शन भी सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों ने शुक्रवार रात पठानकोट के व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल से डाक्टर रईस अहमद भट्ट को हिरासत में लिया है। वह जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और सर्जन के पद पर तैनात है।

वह दिल्ली धमाके के मुख्य आरोपित डॉ. उमर के संपर्क में था। इस बीच, उप्र एटीएस ने शनिवार को शामली, देवबंद और सहारनपुर से डॉ. आदिल के करीबी पांच संदिग्ध को उठाया है। बेटा व पत्नी पुलिस की सुरक्षा में हैं बताया जा रहा है कि डॉ. रईस अहमद भट्ट फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर चुका है। वह पठानकोट के व्हाइट मेडिकल कालेज एंड अस्पताल परिसर में ही सात साल के बेटे और पत्नी जोशिला हुसैन के साथ रहता था।

बेटा व पत्नी पुलिस की सुरक्षा में हैं। भट्ट को हिरासत में लिए जाने के संबंध कोई पुलिस अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। व्हाइट मेडिकल कॉलेज प्रबंधन व स्टाफ ने भी कोई जानकारी नहीं दी। पुराने कर्मचारियों का भी रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है सूत्रों के अनुसार, पुराने कर्मचारियों का भी रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। पूछताछ के बाद डॉक्टर रिहाबंगाल पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में एनआइए के अधिकारियों ने उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला से हिरासत में लिए गए डाक्टर जानिसार आलम को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया। उसने फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया है।

जानिसार के फोन और लैपटाप को जब्त किया गया विस्फोट कांड में जिन डाक्टरों की गिरफ्तारी हुई है, वह उनके साथ फोन से संपर्क में था। उसने स्वीकार किया कि जिनकी गिरफ्तारी हुई, वे वहां प्रोफेसर थे। इसी वजह से वह उनके संपर्क में था। हालांकि, जानिसार के फोन और लैपटाप को जब्त किया गया है। उसे हिदायत दी गई कि जब भी जरूरत होगी उसको एनआइए मुख्यालय दिल्ली आना होगा।

जानिसार और उसके परिवार के सदस्य काफी समय से पंजाब के लुधियाना में बसे हैं। हालांकि, उनका पैतृक घर दालखोला में है। वह इसी सप्ताह की शुरुआत में अपनी मां और बहन के साथ एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने दालखोला आया था।

सिरोही मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिया डॉ. मुजम्मिल से संपर्क रखने के आरोप में फरीदाबाद की सिरोही मस्जिद के इमाम को शुक्रवार देर रात दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि इमाम इमाममुद्दीन से मिलने मुजम्मिल आता था। वह मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी जाता था।

जांच एजेंसी यह भी पता करने में जुटी है कि सिरोही में मुजम्मिल अन्य किन-किन लोगों से संपर्क में था। खाद-बीज दुकानदारों को पूछताछ के बाद छोड़ाफरीदाबाद पुलिस की ओर से गुरुग्राम के सोहना से हिरासत में लिए गए खाद बीज और कीटनाशक बेचने वाले दो दुकानदारों को पूछताछ के बाद शनिवार को छोड़ दिया गया।

कानदारों के लैपटाप और मोबाइल की पुलिस ने जांच की फरीदाबाद में बरामद रसायन के कुछ हिस्से को कुछ लोगों ने इन दुकानदारों से भी खरीदा था। इसका भुगतान उन्होंने आनलाइन किया था। ऑनलाइन पेमेंट भी जम्मू-कश्मीर के किसी व्यक्ति ने की थी। दोनों दुकानों को सील कर दिया गया था। दुकानदार कृष्ण ने बताया कि उनसे पूछताछ की गई थी। हिरासत में लिए गए दुकानदारों के लैपटाप और मोबाइल की पुलिस ने जांच की।