    उदयपुर में रॉयल वेडिंग का आगाज, गर्लफ्रेंड संग पहुंचेंगे डोनल्ड ट्रंप के बेटे; बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का लगा जमावड़ा 

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:24 PM (IST)

    उदयपुर में अमेरिकी अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी हो रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर गर्लफ्रेंड के साथ शामिल हो रहे हैं। शादी में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगा है। सिटी पैलेस और जगमंदिर में भव्य तैयारियां की गई हैं। हल्दी की रस्म ताज लेक पैलेस में हुई। संगीत समारोह में कई कलाकार परफॉर्मेंस देंगे। मेहमानों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    Hero Image

    उदयपुर में रॉयल वेडिंग का आगाज, गर्लफ्रेंड संग पहुंचेंगे डोनल्ड ट्रंप के बेटे (फोटो सोर्स- जेएनएन) 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर विश्वस्तरीय रॉयल वेडिंग का साक्षी बनने जा रही है। अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना (एलिजाबेथ) और वामसी गडिराजू का विवाह समारोह 23 से 24 नवम्बर तक भव्य व्यवस्थाओं के साथ होगा।

    इस हाई-प्रोफाइल शादी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर भी शामिल हो रहे हैं। वे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उदयपुर पहुंच रहे हैं। उनके आगमन से पहले गुरुवार रात वे गुजरात के वनतारा में अनंत अंबानी के साथ डांडिया खेलते हुए नजर आए।

    ताजमहल का किया दिदार

    वहीं इससे कुछ घंटे पहले वे गर्लफ्रेंड संग आगरा में ताजमहल भी देखने पहुंचे थे। उदयपुर पहुंचने पर उनके ठहरने का इंतजाम पिछोला झील किनारे स्थित फाइव स्टार होटल द लीला पैलेस में किया गया है, जहां शादी के तीन दिनों के लिए सभी 82 कमरे और तीन लग्जरी सुइट बुक कर लिए गए हैं। इनमें से महाराजा सुइट की कीमत करीब 10 लाख रुपए प्रतिदिन बताई जा रही है।

    udr trump at agra 211125-a

    शुक्रवार को ताज लेक पैलेस में हल्दी की रस्म आयोजित हुई, जिसमें परिजन और खास मेहमान शामिल हुए। होटल परिसर को हल्दी सेरेमनी के अनुरूप विशेष शैली में सजाया गया, जहां अतिथियों ने पारंपरिक संगीत पर झूमकर उत्सव का आनंद लिया।

    बॉलीवुड के सितारों का लगा जमावड़ा

    दोपहर में बॉलीवुड स्टार्स माधुरी दीक्षित, जैकलीन फर्नांडीज, कृति सेनन और सिंगर सोफिया चौधरी डबोक एयरपोर्ट पहुंचीं। कृति सेनन देर शाम होटल लीला पैलेस में अपनी प्रस्तुति के लिए रिहर्सल करती दिखाई दीं। वहीं अभिनेता शाहिद कपूर भी शुक्रवार शाम उदयपुर पहुंचे और एयरपोर्ट पर मौजूद प्रशंसकों का अभिवादन किया।

    udr royal wedding madhuri 211125-a

    शादी के विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर सिटी पैलेस और जगमंदिर आइलैंड पैलेस में भव्य तैयारियां की गई हैं। मुख्य विवाह समारोह 23 नवम्बर को जगमंदिर में होगा, जिसके बाद 24 नवम्बर तक अलग-अलग उत्सव चलते रहेंगे। सिटी पैलेस के माणक चौक और जनाना महल में 80 फीट लंबा आकर्षक स्टेज तैयार किया गया है, जहां बॉलीवुड और हॉलीवुड कलाकार प्रदर्शन देंगे।

    udr royal wedding haldi 211125-a

    हल्दी के बाद शुक्रवार रात को होने वाले संगीत समारोह में बॉलीवुड सितारों के साथ पॉप आइकन जेनिफर लोपेज और ग्रैमी विजेता जस्टिन बीबर के परफॉर्मेंस होने की चर्चा है। दक्षिण अफ्रीका के मशहूर स्टार डीजे और ग्रैमी अवॉर्ड विजेता ब्लैक कॉफी भी प्रस्तुति देंगे। उनके शो के लिए यूरोप से विशेष साउंड सेटअप मंगवाया गया है।

    शादी में ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, करण जौहर, वाणी कपूर, जाह्नवी कपूर सहित तमाम सेलिब्रिटी शामिल हो सकते हैं। मेहमानों की आवाजाही और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से सिटी पैलेस तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    रॉयल वेडिंग की तैयारियां

    इससे पूर्व, 20 नवम्बर गुरुवार की रात वेलकम पार्टी आयोजित हुई, जिसे एक्ट्रेस अमायरा दस्तूर ने होस्ट किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मांगणियार कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दीं। पार्टी में एक युवती ने गुब्बारों के सहारे हवा में डांस कर सबका ध्यान खींचा।

    udr ambani trump vantara party 211125-a

    इस रॉयल वेडिंग का एक और आकर्षण आमेर हाथी गांव से आया हाथी ‘बाबू’ है, जिसे प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक गहनों से सजाया जा रहा है। हाथी के मालिक बल्लू खान के अनुसार, बाबू को विशेष मांग पर इस शादी के लिए भेजा गया है।

    udr royal wedding kriti 211125-a

    दुनियाभर में चर्चित यह विवाह उत्सव उदयपुर की झीलों, महलों और संस्कृति की भव्यता को एक बार फिर विश्व पटल पर स्थापित कर रहा है। आने वाले दो दिनों में यह रॉयल वेडिंग पूरी दुनिया की नजरों का केंद्र बनने जा रही है।

