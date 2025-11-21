राजस्थान: कोटा में मतांतरण मामले में पुलिस का एक्शन, दो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान के कोटा में मतांतरण के दो मामले सामने आए हैं। पुलिस ने मतांतरण करवाने के मामले में आरोपित दो ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है। 29 अक्टूबर को प्रदेश में लागू किए गए ''राजस्थान विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2025'' के तहत यह पहला मामला दर्ज हुआ है। अधिनियम की धारा तीन और पांच के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।

आरोप है कि दोनों ईसाई मिशनरियों ने चर्च में हुए धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हिंदू समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक बातें कहने के साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार को ''शैतान का राज'' कहा था। कोटा के बोरखेड़ा पुलिस थाने में दो मिशनरियों के खिलाफ गुरूवार देर रात मामला दर्ज किया गया है।

बोरखेड़ा पुलिस थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि ईसाई मिशनरी दिल्ली निवासी चंडी वर्गीश एवं कोआ निवासी अरुण जान को हिरासत में लिया गया है। दोनों ने चार से छह नवंबर के बीच बीरशेबा चर्च में आत्मिक सत्संग आयोजित किया था। इस दौरान मतांतरण के लिए लोगों को उकसाने के साथ ही हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी। इस कार्यक्रम के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए तो पुलिस हरकत में आई है।