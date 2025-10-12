बाढ़ से बचाया गया हाथी का बच्चा, लेकिन मां ने अपनाने से कर दिया इनकार; देखिए फिर क्या हुआ...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक हाथी के बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस बच्चे को बाढ़ से बचाया गया था। यह हाथी का बच्चा महज 15 दिन का है। वन अधिकारियों ने रेस्क्यू के बाद जब हाथी के बच्चे को उसकी मां से मिलाने की कोशिश की गई, तो उसने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया।

वीडियो भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया 29 सेकेंड की इस क्लिप में हाथी के बच्चे को पिकअप ट्रक से उतारा जा रहा है। इस बच्चे को उसकी मां द्वारा ठुकराए जाने के बाद उसके नए घर में शिफ्ट किया गया है।

भारतीय वन सेवा के अधिकारी ने शेयर किया वीडियो भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'हाल ही में एक अन्य जिले में आई बाढ़ के दौरान नदी से 15 दिन के एक हाथी के बच्चे को बचाया गया। उसकी मां से मिलाने के असफल प्रयासों के बाद अंतिम उपाय के रूप में वह हमारे एक पिलखाना में विशेषज्ञों की देखरेख में है।'