Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग संग की सगाई, Instagram पर शेयर की थ्रोबैक तस्वीर

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:02 PM (IST)

    प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से रणथंभौर में सगाई कर ली है। इस निजी समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग से रणथंभौर में सगाई की

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली है। इस कपल ने सोशल मीडिया पर समारोह की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें परिवार के चुनिंदा सदस्यों ने शिरकत की।

    रणथंभौर में की सगाई 

    राजस्थान के रणथंभौर में एक निजी समारोह में दोनों ने सगाई की। शेयर की गई पहली तस्वीर में रेहान और अवीवा शाम की रौशनी में पारंपरिक गेटअप में साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में रेहान ने गहरे रंग की शेरवानी पहनी थी, जबकि अवीवा साड़ी में नजर आईं।

    एक दूसरी तस्वीर में दोनों बचपन की यादों को ताजा करते हुए दिखे, जहां रेहान सफेद कुर्ता-पायजामा और अवीवा पीले सूट में मुस्कुरा रही हैं। सूत्रों की मानें तो 25 सार के रेहान ने पिछले हफ्ते दोनों परिवारों की मौजूदगी में अवीवा को प्रपोज किया।

    REHAN

    कौन हैं अविवा बेग?

    दिल्ली के बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखने वाली अवीवा बेग की पृष्ठभूमि भी कम दिलचस्प नहीं है। उनके पिता इमरान बेग एक सफल उद्योगपति हैं, जबकि मां नंदिता बेग एक प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर हैं।

    नंदिता प्रियंका गांधी की पुरानी दोस्त हैं। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के इंटीरियर डिजाइन पर भी काम किया है।

    अवीवा ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढाई की है उसके बाद उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मीडिया संचार एवं पत्रकारिता की डिग्री हासिल की। पेशेवर रूप से वह इंटीरियर डिजाइनर, फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर के रूप में काम कर चुकीं है।

    AVIVA

    क्या करते हैं रेहान वाड्रा?

    रेहान वाड्रा की जड़ें राजनीतिक विरासत से जुड़ी हैं। उन्होंने देहरादून के प्रतिष्ठित 'द दून' स्कूल से पढाई की है, जहां उनके नाना राजीव गांधी और मामा राहुल गांधी भी पढ़ चुके हैं। आगे की पढ़ाई लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (SOAS) से पूरी की। एक विजुअल आर्टिस्ट के रूप में काम किया है। रेहान की फोटोग्राफ मुंबई की आर्ट गैलरी APRE आर्ट हाउस में लग चुकी हैं।