लद्दाख हिंसा में चार की मौत 70 घायल, कर्फ्यू लगा और इंटरनेट पर पाबंदी; भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया साजिश का आरोप

पीटीआई, नई दिल्ली। लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन बुधवार को हिंसक हो गया। इस हिंसा में चार लोगों की जान चली गई और 30 पुलिस व सीआरपीएफ जवानों समेत 70 लोग घायल हुए हैं।

भाजपा ने बुधवार को आरोप लगाया कि लद्दाख में हुई हिंसा कांग्रेस की खतरनाक साजिश का हिस्सा थी, जिसका मकसद देश में बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसी परिस्थितियां पैदा करना था। आज लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों को 'जेन जी' द्वारा संचालित दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन, जांच में पता चला कि यह 'जेन जी' का विरोध नहीं था, बल्कि कांग्रेस का था।

कांग्रेस की मंशा खराब है- भाजपा भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से कहा-कांग्रेस की मंशा खराब है। यह कांग्रेस की साजिश है। 'भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्ला, इंशाअल्ला' कांग्रेस का मुख्य नारा है। यह जार्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी की साजिश है। चूंकि, वह जनता से समर्थन नहीं पा सकते, इसलिए देश को तोड़ने की साजिश रचते हैं।

बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने के लिए उकसाते है राहुल गांधी पात्रा ने कहा, राहुल गांधी बार-बार युवाओं को बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने के लिए उकसाते हैं। इन दिनों फिलीपींस में यह सब हो रहा है। वह भारत में भी ऐसी ही स्थिति पैदा करना चाहते हैं। क्या यह कांग्रेस की सही लीडरशिप है?

भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता है कांग्रेस और राहुल गांधी को यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत में इस तरह के प्रयास सफल नहीं होंगे। भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता है। देश के लोगों में अच्छे-बुरे का फर्क समझने की क्षमता है। लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री और सरकार उनके लिए क्या कर रही है।

वे जानते हैं कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है? आज हम दुनिया में एक चमकते सितारे की तरह हैं। देश के लोग सब कुछ जानते हैं। अगर आप देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो लोग इसका जवाब देंगे।