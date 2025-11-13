श्रीनगर में जैश की धमकी वाला पोस्टर, दिल्ली विस्फोट की साजिश से जुड़े डॉक्टरों के नेटवर्क का खुलासा
दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े डॉक्टरों के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार डॉक्टर अदील अहमद राठेर ने कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले की चेतावनी दी थी। पोस्टर में 'शरिया के खिलाफ' काम करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार धमाके की हर एंगल से जांच चल रही है। जांच के दौरान श्रीनगर में लगा वह पोस्टर सामने आया है, जिसमें आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े डॉक्टरों के एक नेटवर्क का खुलासा हुआ था।
दरअसल, अक्टूबर में, गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों में से एक अदील अहमद राठेर को जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर को लगाते हुए देखा गया था। जिसमें लोगों से खुला आह्वान करते हुए कश्मीर में सुरक्षा बलों और "बाहरी लोगों" पर बड़े हमलों की चेतावनी दी गई थी।
क्या लिखा था पोस्टर में?
आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का जो पोस्टर सामने आया है, उस पर उर्दू में लिखा है, "मुझे उम्मीद है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और हमने जो कहा है, उस पर अमल करेंगे। हम कुछ समय से देख पा रहे हैं, लेकिन आप भी उन्हीं पापों में लिप्त हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप शरिया के खिलाफ जो कर रहे हैं, उसे बंद कर दें, अन्यथा हमारी कार्रवाई कड़ी होगी।"
पोस्टर में लोगों से खुली चेतावनी दि गई कि वे 'वापस आ जाएं' अन्यथा कड़ी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें।
19 अक्टूबर को मिला था पोस्टर
गौरतलब है कि 19 अक्टूबर को बनपोरा नौगाम में अलग-अलग जगहों पर जैश के ये पोस्टर मिले। इसके बाद गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा, "जांच से एक सफेदपोश आतंकवादी तंत्र का पता चला है, जिसमें कट्टरपंथी पेशेवर और छात्र शामिल हैं, जो पाकिस्तान और अन्य देशों से संचालित विदेशी संचालकों के संपर्क में हैं।"
बता दें कि अब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में उन इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जहां जैश के पोस्टर लगे थे। पुलिस ने डॉ. अदील अहमद राठेर की पहचान की, जो पिछले साल अक्टूबर तक अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत था और उसके बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर चला गया। अदील को 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान उसके मेडिकल कॉलेज में उसके लॉकर से एक असॉल्ट राइफल बरामद की गई थी।
यही नहीं पोस्टरों की जांच के दौरान हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर मुजम्मिल शकील का नाम भी सामने आया। जो कॉलेज परिसर में ही रहता था।
