श्रीनगर में जैश की धमकी वाला पोस्टर, दिल्ली विस्फोट की साजिश से जुड़े डॉक्टरों के नेटवर्क का खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार धमाके की हर एंगल से जांच चल रही है। जांच के दौरान श्रीनगर में लगा वह पोस्टर सामने आया है, जिसमें आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े डॉक्टरों के एक नेटवर्क का खुलासा हुआ था।

दरअसल, अक्टूबर में, गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों में से एक अदील अहमद राठेर को जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर को लगाते हुए देखा गया था। जिसमें लोगों से खुला आह्वान करते हुए कश्मीर में सुरक्षा बलों और "बाहरी लोगों" पर बड़े हमलों की चेतावनी दी गई थी।

क्या लिखा था पोस्टर में? आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का जो पोस्टर सामने आया है, उस पर उर्दू में लिखा है, "मुझे उम्मीद है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और हमने जो कहा है, उस पर अमल करेंगे। हम कुछ समय से देख पा रहे हैं, लेकिन आप भी उन्हीं पापों में लिप्त हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप शरिया के खिलाफ जो कर रहे हैं, उसे बंद कर दें, अन्यथा हमारी कार्रवाई कड़ी होगी।"

पोस्टर में लोगों से खुली चेतावनी दि गई कि वे 'वापस आ जाएं' अन्यथा कड़ी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। 19 अक्टूबर को मिला था पोस्टर गौरतलब है कि 19 अक्टूबर को बनपोरा नौगाम में अलग-अलग जगहों पर जैश के ये पोस्टर मिले। इसके बाद गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।