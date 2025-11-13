Language
    Delhi Terror Blast: जांच के घेरे में अल-फलाह यूनिवर्सिंटी, वेबसाइट पर फर्जी मान्यता का दावा; NAAC ने जारी किया नोटिस

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:45 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय घेरे में है। NAAC ने विश्वविद्यालय को गलत मान्यता दिखाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय ने वेबसाइट पर झूठा दावा किया था कि उसके कॉलेज NAAC से मान्यता प्राप्त हैं।

    NAAC ने अल-फलाह विश्वविद्यालय को फर्जी मान्यता दिखाने पर जारी किया नोटिस (फोटो पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच में फरीदाबाद स्थित अल-फलाह मेडिकल कॉलेज जांच के घेरे में है। इस बीच राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) ने अल-फलाह यूनिवर्सिटीको अपनी वेबसाइट पर गलत मान्यता प्रदर्शित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

    दरअसल, जांच के घेर में आए अल फलाह विश्वविद्यालय को एनएएसी से झूठे मान्यता दावे पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

    नोटिस में क्या लिखा?

    नोटिस में लिखा है, "...NAAC के संज्ञान में लाया जाता है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय ने न तो मान्यता प्राप्त की है और न ही A&A के लिए चक्र-1 में भाग लिया है। उसने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया है कि "अल-फलाह विश्वविद्यालय, अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का एक उपक्रम है, जो परिसर में तीन कॉलेज चला रहा है।

    अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (1997 से, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त), ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (2008 से), और अल-फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (2006 से, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त)। जो पूरी तरह से गलत है और जनता, विशेषकर अभिभावकों, छात्रों और हितधारकों को गुमराह कर रहा है।"

    NIA की टीम ने मारा था छापा

    बताते चले कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की संयुक्त टीम ने कॉलेज परिसर में छापा मारा। जांच के दौरान के अल फलाह विश्वविद्यालय के कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 13 दो डायरियां बरामद की गई हैं। इन डायरियों में कुछ सीक्रेट कोड भी लिखे मिले। जिसे दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर देखा जा रहा है।

    चार शहरों में करने वाले थे धमाका

    जांच एजेंसियों ने बताया कि ये डॉक्टर मॉड्यूल के आतंकी देश के चार शहरों को निशाना बनाने की तैयारी में थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हर एक ग्रुप के एक शहर में धमाका करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। (समाचार एजेंसी के इनपुट के साथ)

