Delhi Terror Blast: जांच के घेरे में अल-फलाह यूनिवर्सिंटी, वेबसाइट पर फर्जी मान्यता का दावा; NAAC ने जारी किया नोटिस

NIA की टीम ने मारा था छापा

बताते चले कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की संयुक्त टीम ने कॉलेज परिसर में छापा मारा। जांच के दौरान के अल फलाह विश्वविद्यालय के कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 13 दो डायरियां बरामद की गई हैं। इन डायरियों में कुछ सीक्रेट कोड भी लिखे मिले। जिसे दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर देखा जा रहा है।

चार शहरों में करने वाले थे धमाका

जांच एजेंसियों ने बताया कि ये डॉक्टर मॉड्यूल के आतंकी देश के चार शहरों को निशाना बनाने की तैयारी में थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हर एक ग्रुप के एक शहर में धमाका करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। (समाचार एजेंसी के इनपुट के साथ)