Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    GST कटौती के बाद नवरात्र में रिकॉर्ड बिक्री, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जबरदस्त उछाल

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:38 PM (IST)

    नवरात्र के दौरान जीएसटी दरों में कटौती से ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में पिछले 10 सालों में सबसे अधिक वृद्धि हुई। मारुति सुजुकी की बिक्री में 100% तक का उछाल आया जबकि हुंडई और महिंद्रा ने भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। हेयर जैसी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने भी शानदार बिक्री की।

    prefferd source google
    Hero Image
    जीएसटी कटौती के बाद बिक्री में जबरदस्त उछाल।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जीएसटी दरों में कटौती की वजह से इस साल नवरात्र के दौरान ऑटोमोबाइल से लेकर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की बिक्री पिछले 10 सालों में सबसे अधिक रही।

    वित्त मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि प्रमुख ब्रांड और रिटेल की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक नवरात्र के दौरान उनकी बिक्री में 25-100 प्रतिशत तक का इजाफा रहा। मारुति सुजुकी ने तो कहा है कि उनकी बिक्री में नवरात्र के दौरान 100 प्रतिशत की वृद्धि रही। कंपनी ने नवरात्र के पहले आठ दिनों में 1.65 यूनिट की डिलिवरी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    3.5 लाख यूनिट की हो चुकी बुकिंग

    कंपनी ने बताया है कि 22 सितंबर से जीएसटी में कटौती के बाद 3.5 लाख यूनिट की बुकिंग हो चुकी है। 1200 सीसी इंजन क्षमता व चार मीटर से कम लंबाई वाली कार पर अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है। जबकि पहले 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ सात-आठ प्रतिशत का सेस भी लगता था। बड़ी कार पर 22 सितंबर से 40 प्रतिशत का जीएसटी लग रहा है, लेकिन इससे उनकी कीमत पहले की तुलना में बढ़ने की जगह कम हुई है क्योंकि 22 सितंबर से पहले बड़ी कार पर 28 प्रतिशत जीएसटी तो 21-22 प्रतिशत का सेस लगता था।

    किस कंपनी की बिक्री में कितना हुआ इजाफा?

    महिंद्रा ने बताया है कि उनकी बिक्री में पिछले साल नवरात्र के मुकाबले 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हुंडई की क्रेटा और वेन्यू जैसी बड़ी कार की मांग तेज हो गई है। हुंडई की बिक्री में नवरात्र के दौरान 72 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। टाटा मोटर्स ने नवरात्र के दौरान 50,000 यूनिट की बिक्री की है।

    उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु बेचने वाली कंपनी हेयर की बिक्री में नवरात्र के दौरान पिछले साल नवरात्र की तुलना में 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। एसी के साथ 32 इंच से बड़े आकार के टीवी पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। कंपनी के मुताबिक 65 इंच के टीवी की बिक्री नवरात्र में रोजाना 350 यूनिट तक रही। रिलायंस रिटेल की बिक्री में नवरात्र के दौरान 25 प्रतिशत, विजय सेल्स में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

    कैट का दावा, दिवाली तक 4.75 लाख करोड़ की त्योहारी बिक्री

    कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महासचिव व भाजपा सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने शुक्रवार को दावा किया कि इस साल नवरात्र से लेकर दिवाली तक 4.75 लाख करोड़ की खुदरा बिक्री की उम्मीद है जो एक नया रिकार्ड होगा। उन्होंने बताया कि कैट की तरफ से देश के कई शहरों में खुदरा बिक्री को लेकर सर्वे कराया गया है और उस आधार पर यह दावा किया जा रहा है। पिछले चार वर्षों में दिवाली की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

    वर्ष 2021 में नवरात्र से दिवाली तक 1.25 लाख करोड़, वर्ष 2022 में 2.50 लाख करोड़, वर्ष 2023 में 3.75 लाख करोड़ तो 2024 में 4.25 लाख करोड़ की खुदरा बिक्री हुई थी। इस वर्ष का अनुमानित आंकड़ा ?4.75 लाख करोड़ का है।

    यह भी पढ़ें- GST Rate Cut के बाद नवरात्र में हुई 10 साल की रिकॉर्ड तोड़ सेल; टीवी, फ्रिज से लेकर कार तक...क्या-क्या बिका?