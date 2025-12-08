Language
    R&AW बनाम ISI और चौधरी असलम खान: इस पाकिस्तानी पुलिसवाले को भारतीय सिनेमा में क्यों मिली जगह?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:49 PM (IST)

    फिल्म धुरंधर में अभिनेता संजय दत्त कराची के कुख्यात पुलिसवाले चौधरी असलम खान का किरदार निभा रहे हैं। असलम खान पाकिस्तान के सबसे जाने-माने एनकाउंटर स्प ...और पढ़ें

    फिल्म धुरंधर में संजय दत्त के किरदार की चर्चा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे पर दाढ़ी, बदन पर सफेद कमीज और सलवार, हाथ में सिगरेट, साथ में ग्लॉक पिस्टल और गोलियों की आवाज। फिल्म धुरंधर में अभिनेता संजय दत्त को कुछ इसी तरह से दिखाया गया है। वह कराची के कुख्यात पुलिसवाले चौधरी असलम खान का किरदार निभा रहे हैं।

    यह कहानी है पाकिस्तान के सबसे जाने-माने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में से एक असलम खान के करियर की, जिसका काम भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े इंटेलिजेंस और जियोपॉलिटिकल मुकाबले से जुड़ा हुआ था।

    एनकाउंटर स्पेशलिस्ट

    कराची की एंटी-टेरर यूनिट में एसएसपी के तौर पर काम करने वाले चौधरी असलम खान की 2014 में एक सुसाइड बॉम्बिंग में मौत हो गई थी। मनसेहरा जिले का रहने वाला एक पठान 1980 के दशक के आखिर में पुलिस में शामिल हुआ और कराची के गुलबहार पुलिस स्टेशन में एसएचओ के तौर पर पोस्टिंग के दौरान पहली बार चर्चा में आया। इसी दौरान चौधरी की उपाधि मिली, जो पारंपरिक रूप से पंजाबी जमींदार परिवारों से जुड़ी है।

    1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में कराची में जातीय हत्याओं की एक लहर चली, जिसका आरोप मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) पर लगा। अल्ताफ हुसैन द्वारा स्थापित एमक्यूएम की जड़ें मुहाजिरों के राजनीतिक और आर्थिक हाशिए पर होने में थीं - ये भारत से आए उर्दू बोलने वाले प्रवासी थे जो शहर का प्रमुख शहरी समूह बन गए थे।

    इनमें से कई हत्याओं में शवों को जूट के बोरों में डालकर शहर की सड़कों पर छोड़ दिया जाता था। सरकारी कार्रवाई के कारण असलम ऐसे ऑपरेशन्स के केंद्र में आ गए, जिनके बारे में आलोचकों और मानवाधिकार समूहों का कहना है कि पुलिस एनकाउंटर में कई MQM कार्यकर्ताओं की गैर-कानूनी हत्याएं हुईं।

    असलम खान बनाम कराची अंडरवर्ल्ड

    कराची के सबसे पुराने, सबसे घनी आबादी वाले और पिछड़े इलाकों में से एक लियारी, बलूच और कुची समुदायों का घर है। इसे लंबे समय से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है और यह संगठित अपराध के एक समानांतर सिस्टम के लिए जाना जाता है। 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक में जब जातीय तनाव बढ़ा तो लियारी के निवासी अक्सर एमक्यूएम के साथ संघर्ष में रहते थे, जो पूरे शहर में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी।

    खान का शुरू में एमक्यूएम से टकराव हुआ था। उन्होंने 1999 के तख्तापलट के बाद पार्टी के जनरल परवेज मुशर्रफ की मिलिट्री सरकार के साथ आने के बाद अपना रुख बदल लिया। इस बदलाव से लयारी के गैंग्स पर सरकार समर्थित कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ, जिसका मकसद आपराधिक गतिविधियों को रोकना और उस इलाके पर पीपीपी की पकड़ को कम करना था।

    खान को इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया, जिसे लयारी टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता था और जो पुलिस एनकाउंटर की एक सीरीज से जुड़ गया। ब्रोही कबीले के एक सदस्य के साथ ऐसी ही एक मुठभेड़ के कारण खान को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 16 महीने की जेल हुई।

    सरकार बदलने के बाद, वह पुलिस में वापस आ गए और बाद में उस ऑपरेशन का नेतृत्व किया जिसके परिणामस्वरूप लयारी गैंग लीडर रहमान डकैत, जिसे रहमान कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, मारा गया। धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना ने इसी किरदार को निभाया है।

    पाकिस्तानी तालिबान के साथ लड़ाई

    अप्रैल 2012 में खान ने लयारी में एक 12-दिवसीय पुलिस ऑपरेशन का नेतृत्व किया, जिसमें उस समय उजैर बलूच से जुड़े आपराधिक समूहों को निशाना बनाया गया था। इस घेराबंदी से सीमित नतीजे मिले और इसमें 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।

    इस दौरान, पाकिस्तान को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और लश्कर-ए-झांगवी (LeJ) से जुड़े आत्मघाती हमलों और सांप्रदायिक हिंसा में बढ़ोतरी का भी सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद खान को कराची के आतंकवाद विरोधी अभियानों के हिस्से के तौर पर इन ग्रुप्स का पीछा करने का काम सौंपा गया।

    संदिग्ध आतंकवादियों के साथ कई मुठभेड़ों में शामिल होने की वजह से वह टीटीपी का एक बड़ा टारगेट बन गया था, जिसने बाद में 9 जनवरी, 2014 को हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें उसकी मौत हो गई थी, जब लयारी एक्सप्रेसवे पर उसके काफिले पर बम से हमला हुआ था। बाद की जांच से संकेत मिला कि टीटीपी को इस हमले के लिए अंदर से मदद मिली हो सकती है।

    अपने करियर के दौरान, खान को 100 से ज्यादा एनकाउंटर का श्रेय दिया गया और वांटेड संदिग्धों को मारने या गिरफ्तार करने के लिए उन्हें 7.5 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा आधिकारिक इनाम दिया गया।

    भारत-पाकिस्तान के बीच टकराव

    खान का काम मुख्य रूप से पाकिस्तानी सरकार द्वारा सौंपे गए पुलिसिंग और ऑपरेशन्स के दायरे में ही रहा। हालांकि, जिन कुछ लोगों का उन्होंने पीछा किया वे बाद में बड़े इंटेलिजेंस और जासूसी मामलों में शामिल पाए गए, जो भारत-पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित करते हैं।

    खान, एक सीनियर पाकिस्तानी नौकरशाह की हत्या के दोषी एमक्यूएम कार्यकर्ता सौलत मिर्जा की गिरफ्तारी में शामिल थे। 2015 में अपनी फांसी से पहले एक रिकॉर्डेड बयान में मिर्जा ने आरोप लगाया था कि एमक्यूएम कार्यकर्ताओं को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी, RAW से मदद मिली थी, इस दावे को भारत ने सख्ती से खारिज किया है।

    खान ने कराची के अंडरवर्ल्ड के एक बड़े नाम उजैर बलूच को टारगेट करने वाले पिछले ऑपरेशन्स में भी भूमिका निभाई थी। बलूच को 2016 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था, जो खान की मौत के एक साल बाद हुआ था और बाद में सरकार ने उस पर विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ जानकारी शेयर करने का आरोप लगाया था।

    पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया है कि बलूच भारतीय नागरिक और नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में था, जो अभी पाकिस्तानी हिरासत में है।

