'भारत में तो यही हो रहा', बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस नेता का विवादित बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। दो हिंदू नागरिकों की ढाका में हत्या कर दी गई है। इस बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कुछ ऐसा कहा है, जिससे भारत में सियासी तूफान खड़ा हो सकता है।

कांग्रेस सांसद ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बांग्लादेश सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आरोप लगाया कि भारत में भी अल्पसंख्यक समुदायों को अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है।

क्या बोले कांग्रेस नेता? कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राशिद अल्वी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, वह निश्चित रूप से निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए बांग्लादेश सरकार जिम्मेदार है। हालांकि, भारत सरकार के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत में भी अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं।

हालांकि, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने राशिद अल्वी के बयान से किनारा कर लिया। इस संबंध में खुर्शीद से सवाल करने पर कहा कि अत्याचारों की तुलना नहीं की जानी चाहिए। कहीं भी किसी के भी खिलाफ अत्याचार होता है, तो वह अस्वीकार्य है। हम लोकतंत्र के संविधान में विश्वास करते हैं; किसी के भी खिलाफ अत्याचार अस्वीकार्य है।

वहीं, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने जोर देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वह बांग्लादेश हो या फिर भारत। लांबा ने कहा कि बांग्लादेश में इस मामले में जो कुछ भी हुआ है, हमने उसकी आलोचना की है। (चाहे) बांग्लादेश हो या भारत, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना कर्तव्य है।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना गौरतलब है कि भारत में कांग्रेस नेताओं की ये टिप्पणियां ऐसे समय पर आई हैं, जब बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ टारगेटेड हिंसा की घटनाएं हो रही हैं।