'समान अवसर मिलने पर महिलाएं पुरुषों से बेहतर करती हैं प्रदर्शन', बोले राजनाथ सिंह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि जब भी उन्हें समान अवसर मिलते हैं, वे पुरुषों के बराबर या उनसे भी बेहतर प्रदर्शन करती हैं। गुजरात के वलसाड जिले के धरमपुर में महिला उत्कृष्टता के लिए श्रीमद राजचंद्र सर्वमंगल सेंटर का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जैन आध्यात्मिक नेता श्रीमद राजचंद्रजी ने अपने अल्प जीवन में जो विरासत छोड़ी है, वह सदियों तक लोगों का मार्गदर्शन करती रहेगी।

