    'समान अवसर मिलने पर महिलाएं पुरुषों से बेहतर करती हैं प्रदर्शन', बोले राजनाथ सिंह

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:23 PM (IST)

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के धरमपुर में श्रीमद राजचंद्र सर्वमंगल सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं समान अवसर मिलने पर पुरुषों से ...और पढ़ें

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि जब भी उन्हें समान अवसर मिलते हैं, वे पुरुषों के बराबर या उनसे भी बेहतर प्रदर्शन करती हैं।

    गुजरात के वलसाड जिले के धरमपुर में महिला उत्कृष्टता के लिए श्रीमद राजचंद्र सर्वमंगल सेंटर का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जैन आध्यात्मिक नेता श्रीमद राजचंद्रजी ने अपने अल्प जीवन में जो विरासत छोड़ी है, वह सदियों तक लोगों का मार्गदर्शन करती रहेगी।

    पीएम मोदी ने रखी थी आधारशिला

    वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस केंद्र की आधारशिला रखी थी। यह 11 एकड़ में फैला है। यह महिलाओं के कौशल विकास और आजीविका में सुधार में सहायता करता है। श्रीमद राजचंद्र जैन संत, कवि और एक प्रमुख समाज सुधारक थे। उनके भक्त गुरुदेव श्री राकेशजी ने श्रीमद राजचंद्र मिशन धरमपुर नामक एक आध्यात्मिक संगठन की स्थापना की।

    सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि यहां काम करने वाली महिलाएं न केवल सशक्त होंगी बल्कि आत्मनिर्भर भी बनेंगी। उन्हें अपने तरीके से आध्यात्मिक चिंतन में संलग्न होने का अवसर और समय मिलेगा।

