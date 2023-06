मणिपुर में हिंसा के बीच बड़ा फेरबदल, पी डोंगल को हटाकर राजीव सिंह को नियुक्त किया गया नया डीजीपी

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। गृहमंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे के बीच राज्य में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। दरअसल, 1993 बैच के आईपीएस अफसर राजीव सिंह को राज्य का नया डीजीपी बनाया गया है। यह पुलिस बल के प्रमुख पी.डोंगेल की जगह ली है।

Rajiv Singh appointed as Manipur DGP, Head of Police Force. P Doungel appointed as OSD(Home) pic.twitter.com/405d6FGfxi