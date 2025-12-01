राजस्थान: दौसा में कंबल ओढ़कर पानी की टंकी पर चढ़ी 2 महिलाएं, पुलिस-प्रशासन में मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म 'शोले' में बसंती (हेमा मालिनी) से शादी करने के लिए वीरू (धर्मेंद्र) पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। उसे उतारने के लिए पूरा गांव जुटता है और फिर खूब तमाशा होता है। ऐसी ही एक घटना राजस्थान के दौसा में देखने को मिली है, जहां कंबल ओढ़कर 2 युवतियां अचानक पानी की टंकी पर चढ़ गईं। हालांकि, उनकी मजबूरी कुछ और थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह मामला दौसा के गढ़ (सिंकदरा) का है। आज (1 दिसंबर 2025) की सुबह लगभग 6 बजे दो युवतियां कंबल लपेटकर पानी की टंकी पर चढ़ गईं। दोनों युवतियां जमीन विवाद को लेकर परेशान थीं और मजबूरी में आकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा।

युवतियों को मनाने में जुटा प्रशासन पानी की टंकी पर कंबल ओढ़कर बैठी दोनों युवतियों को देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस और प्रशासन की भीड़ भी जुटी और उन्हें नीचे उतारने की कोशिश की जाने लगी। मगर, दोनों किसी भी कीमत पर नीचे उतरने को तैयार नहीं हुईं।