    राजस्थान: दौसा में कंबल ओढ़कर पानी की टंकी पर चढ़ी 2 महिलाएं, पुलिस-प्रशासन में मचा हड़कंप

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:53 PM (IST)

    Rajasthan News: राजस्थान के दौसा में दो युवतियां कंबल ओढ़कर पानी की टंकी पर चढ़ गईं। यह घटना गढ़ (सिंकदरा) में हुई। युवतियां जमीन विवाद से परेशान थीं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही थीं। सुनवाई न होने पर उन्होंने यह कदम उठाया। वे अपनी जमीन पर कब्जे का विरोध कर रही हैं और प्रशासन उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा है।

    दौसा में पानी की टंकी पर युवतियों का प्रदर्शन। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म 'शोले' में बसंती (हेमा मालिनी) से शादी करने के लिए वीरू (धर्मेंद्र) पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। उसे उतारने के लिए पूरा गांव जुटता है और फिर खूब तमाशा होता है। ऐसी ही एक घटना राजस्थान के दौसा में देखने को मिली है, जहां कंबल ओढ़कर 2 युवतियां अचानक पानी की टंकी पर चढ़ गईं। हालांकि, उनकी मजबूरी कुछ और थी।

    यह मामला दौसा के गढ़ (सिंकदरा) का है। आज (1 दिसंबर 2025) की सुबह लगभग 6 बजे दो युवतियां कंबल लपेटकर पानी की टंकी पर चढ़ गईं। दोनों युवतियां जमीन विवाद को लेकर परेशान थीं और मजबूरी में आकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा।

    युवतियों को मनाने में जुटा प्रशासन

    पानी की टंकी पर कंबल ओढ़कर बैठी दोनों युवतियों को देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस और प्रशासन की भीड़ भी जुटी और उन्हें नीचे उतारने की कोशिश की जाने लगी। मगर, दोनों किसी भी कीमत पर नीचे उतरने को तैयार नहीं हुईं।

    क्या है पूरा मामला?

    यह एक पारिवारिक जमीन विवाद का मामला था। युवतियां लंबे समय से प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहीं थीं। मामले का समाधान न होने पर उन्होंने अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के लिए यह अनोखी तरकीब निकाल ली।

    युवतियों का कहना है कि दूसरे पक्ष ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। युवतियां इस कब्जे को हटाने की मांग कर रही हैं। प्रशासन उन्हें समझाने की कोशिश में लगा है।

