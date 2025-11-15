Language
    राजस्थान में कड़ाके की ठंड: पारा 5 डिग्री से नीचे, शीतलहर का अलर्ट जारी

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 01:31 PM (IST)

    पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राजस्थान में तापमान में गिरावट आई है। कई जिलों में शीतलहर चल रही है, जिससे पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। फतेहपुर में सबसे कम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    राजस्थान में कड़ाके की ठंड (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में सर्दी बढ़ने लगी है। राजस्थान के कई जिलों में शीतलहर चलने लगी है, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। इस सीजन में पहली बार राजस्थान में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया।

    दरअसल, आज यानी शनिवार को राजस्थान में इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। शेखावाटी के फतेहपुर का तापमान डाउन होकर शनिवार सुबह 4.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सीकर, अलवर, फतेहपुर (सीकर) समेत कई शहरों में इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ।

    पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं और शीतलहर के कारण राजस्थान के कई शहरों में सर्दी का असर तेजी से बढ गया है। दिन और रात के तापमान में अचानक गिरावट देखने को मिला है। तापमान में गिरावट को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि यहां शीतलहर का दायरा और बढ़ने वाला है और अब सर्दी अपना जोर दिखाने वाली है।

    इन जगहों पर शीतलहर

    सीकर, झुंझुनूं और टोंक में शीतलहर का कहर जारी है। जिसके चलते प्रदेश के कई शहर ठंड की चपेट में आ गए हैं। शेखावाटी के फतेहपुर का तापमान शनिवार सुबह 4.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। साथ ही नागौर में भी शीतलहर के चलते तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। नागौर, सीकर, बीकानेर, दौसा, सिरोही, चूरू, टोंक, करौली, अलवर, झुंझुनूं, बारां में शनिवार सुबह सुबह ठंड का प्रकोप देखने को मिला।

    प्रदेश के अन्य शहरों के तापमान का हाल

    अगर बात करें राजस्थान के अन्य शहरों के तापमान की तो अजमेर में 10.5, भीलवाड़ा में 11.6, वनस्थली में 8.3, अलवर में 8.5, जयपुर में 12.6, पिलानी में 9.5, सीकर में 6, कोटा में 13.2, चित्तौड़गढ़ में 11, बाड़मेर में 15.7, जैसलमेर में 13, जोधपुर शहर में 11.1, फलोदी में 16, बीकानेर में 13, चूरू में 8.2, श्रीगंगानगर में 10.6, नागौर में 5.8, जालोर में 10.1, अंता बारां में 9.5, सिरोही में 8, फतेहपुर में 5, दौसा में 6.9 और प्रतापगढ़ में 13.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

    महीने के अंत तक बारिश की संभावना

    मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में 21 से 27 नवंबर तक हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इस दौरान अगर राजस्थान में बारिश होती है तो तापमान में और तेज गिरावट देखने को मिलेगा।

