बस 24 घंटे और... कड़ाके की ठंड के लिए हो जाएं तैयार, यूपी समेत 5 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:13 AM (IST)

    Aaj Ka Mausam: देश के कई राज्यों में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित कई राज्यों में 15-16 नवंबर को शीतलहर की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अंडमान में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तरी भारत में अगले 24 घंटे बाद तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है।  

    दिल्ली एनसीआर के नोएडा सक्टर 16 में शाम के समय छाई धुंध। फोटो- पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवंबर का महीना आधा बीतने के साथ देश के कई राज्यों में ठंड का कहर (Weather Update) बढ़ने लगा है। सुबह-शाम तापमान गिरने के साथ दिन की धूप में भी हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं, मौसम विभाग ने कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है।

    भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत आसपास के राज्यों में आज और कल यानी 15-16 नवंबर को शीतलहर चलने की संभावना है।

    कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

    मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल और माहे के कुछ इलाकों में 16 नवंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, 16-18 नवंबर तक आंध्र प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर तेज बरसात की संभावना है।

    24 घंटे बाद गिरेगा पारा

    मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में उत्तर भारत के तापमान में कुछ ज्यादा गिरावट नहीं होगी। हालांकि, 24 घंटे के बाद कई जगहों पर तापमान 3-4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है।

    हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी के बाद का नजारा। फोटो - पीटीआई

    दिल्ली में दम घोटेगा प्रदूषण

    राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम बढ़ने वाला है। हालांकि, सर्दियों से ज्यादा प्रदूषित हवा ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 410 के भी पार पहुंच गया है। वहीं, बढ़ती ठंड के साथ AQI और भी अधिक होने की संभावना है।

    दिल्ली एनसीआर के नोएडा में हल्की ठंड के बीच छाई धुंध। फोटो- पीटीआई

    यूपी में लुढ़ेगा तापमान

    उत्तर प्रदेश में शीतलहर के साथ ठंड बढ़ने के आसार हैं। इस दौरान तेज सर्द हवाओं के साथ हल्का कोहरा और धुंध भी देखने को मिल सकती है। खासकर लखनऊ, मेरठ और मुजफ्फरनगर के आसपास के इलाकों में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से कम होने की संभावना है। वहीं, कानपुर, बरेली, अयोध्या और बाराबंकी में न्यूनतम तापमान 8-10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

    यूपी के प्रयागराज में शाम का नजारा। फोटो- पीटीआई

    बिहार में बढ़ेगी ठंड

    यूपी और झारखंड में चलने वाली शीतलहर का असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। राज्य में कोहरा छाए रहने के साथ तापमान में भारी गिरावट की संभावना है, जिससे ठंड अचानक से बढ़ सकती है।

