जयपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल यात्रियों को कुचला, दो लोगों की मौत-एक घायल

राजस्थान के आमेर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डम्पर ट्रक ने दो पैदल यात्रियों को कुचल दिया जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। ट्रक एक ट्रांसफार्मर से टकरा गया और उसमें आग लग गई। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने जयपुर-दिल्ली राजमार्ग को जाम कर दिया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर जाम खुलवाया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि एक तेज रफ्तार डम्पर ट्रक ने दो पैदल यात्रियों को कुचल दिया। इसके हादसे में दोनों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ट्रक एक ट्रांसफार्मर से टकरा गया और उसमें आग लग गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह घटना गुरुवार को आमेर थाना क्षेत्र के कुंडा गांव के पास हुई। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) करण शर्मा ने बताया कि पीड़ितों की पहचान शिव कुंडा तलाई निवासी शंकरलाल सैनी (32), ओमप्रकाश सैनी (40) और सोहनलाल (40) के रूप में हुई है।

वाहन तीनों को कुछ दूर तक घसीटता हुआ ले गया पीड़ित अपने घरों के पास एक आटा चक्की के पास खड़े थे, तभी पत्थर लदे एक डम्पर ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि वाहन तीनों को कुछ दूर तक घसीटता हुआ ले गया, फिर एक ट्रांसफार्मर से टकराया और उसमें आग लग गई।