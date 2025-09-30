राजस्थान के बालोतरा में बस और कार की जोरदार टक्कर, 3 की मौके पर मौत; 12 से अधिक घायल

राजस्थान के बालोतरा में एक बस और कार की टक्कर में कार सवार तीन लोगों की दुखद मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना पचपदरा थाना क्षेत्र के बागुंडी के पास हुई। बस में सवार 12 से अधिक लोग भी घायल हुए हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बालोतरा में बस और कार की टक्कर में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कर में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसका जोधपुर में इलाज जारी है। मामला बालोतरा जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र के बागुंडी के पास का है।

कार और बस की टक्कर में बस में सवार 12 से अधिक लोगों को चोटे आई है , जिनका बाड़मेर के नाहटा अस्पताल में उपचार जारी है। दुर्घटना में गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। पचपदरा थाना अधिकारी अचलाराम ढाका ने बताया कि घटना मंगलवार शाम की है।

बालोतरा से बाड़मेर की ओर जा रही थी कार कार सवार 4 लोग बालोतरा से बाड़मेर की ओर जा रहे थे। वहीं निजी बस बाड़मेर से बालोतरा जा रही थी। एनएच 25 पर बांगुंदी गांव के पास दोनों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बस और कार सवार 12 लोग घायल हैं।

बस में 25 से अधिक सवारियां बताई जा रही है जिनमें से गंभीर रूप से घायल 6 से 7 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत सहायता की और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और मृतकों को बालोतरा के राजकीय नाहटा अस्पताल पहुंचाया गया।