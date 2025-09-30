Language
    राजस्थान के बालोतरा में बस और कार की जोरदार टक्कर, 3 की मौके पर मौत; 12 से अधिक घायल

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    राजस्थान के बालोतरा में एक बस और कार की टक्कर में कार सवार तीन लोगों की दुखद मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना पचपदरा थाना क्षेत्र के बागुंडी के पास हुई। बस में सवार 12 से अधिक लोग भी घायल हुए हैं।

    दुर्घटना में गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बालोतरा में बस और कार की टक्कर में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कर में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसका जोधपुर में इलाज जारी है। मामला बालोतरा जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र के बागुंडी के पास का है।

    कार और बस की टक्कर में बस में सवार 12 से अधिक लोगों को चोटे आई है , जिनका बाड़मेर के नाहटा अस्पताल में उपचार जारी है। दुर्घटना में गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। पचपदरा थाना अधिकारी अचलाराम ढाका ने बताया कि घटना मंगलवार शाम की है।

    बालोतरा से बाड़मेर की ओर जा रही थी कार

    कार सवार 4 लोग बालोतरा से बाड़मेर की ओर जा रहे थे। वहीं निजी बस बाड़मेर से बालोतरा जा रही थी। एनएच 25 पर बांगुंदी गांव के पास दोनों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बस और कार सवार 12 लोग घायल हैं।

    बस में 25 से अधिक सवारियां बताई जा रही है जिनमें से गंभीर रूप से घायल 6 से 7 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत सहायता की और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और मृतकों को बालोतरा के राजकीय नाहटा अस्पताल पहुंचाया गया।

    हादसे की सूचना मिलते ही पचपदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में लोग नाहटा अस्पताल के बाहर पहुंचे। घटनास्थल पर भी वाहन को किनारे लगाया गया है जिससे कि यातायात सुगम हो सके। वही मृतकों के परिजनों को भी सूचित किया किया गया है। पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है।

