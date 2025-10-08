Rajasthan: श्रीगंगानगर में मतांतरण के आरोप में पादरी का पुत्र गिरफ्तार, पिता है फरार
राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक पादरी और उसके बेटे पर बीमारी ठीक करने के बहाने मतांतरण कराने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बेटे को गिरफ्तार कर लिया है जबकि पादरी फरार है। आरोप है कि पिता-पुत्र गरीबों और दलितों को पैसे और बीमारी ठीक करने का लालच देकर मतांतरण करा रहे थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक पादरी और उसके पुत्र पर बीमारी ठीक करने के बहाने मतांतरण कराने का आरोप लगा है। दोनों पिता-पुत्र अन्य धर्मों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं।
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पिता फरार है। श्रीगंगानगर जिले के हिंदुमल कोट क्षेत्र में पिता-पुत्र ने गरीब और दलित लोगों को पैसे और बीमारी ठीक करने का लालच देकर मतांतरण कराने का प्रयास किया।
किसने शिकायत कराई दर्ज
खाटनवाला गांव के निवासी सतनाम सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से बीमार हैं। पादरी बग्गु सिंह ने उन्हें ईसाई धर्म अपनाने का सुझाव दिया, यह कहते हुए कि इससे उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि बग्गु सिंह और उसके पुत्र सुखविंद्र सिंह गरीबों को लालच देकर मतांतरण कराने में संलग्न हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम ने कहा कि पंजाब से शुरू हुआ मतांतरण का सिलसिला अब श्रीगंगानगर और बीकानेर तक पहुंच गया है।
