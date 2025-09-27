राजस्थान: टोंक में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, मतांतरण का बनाया दबाव; 25 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

राजस्थान के टोंक में एक नाबालिग छात्रा को पांच मुस्लिम युवकों ने कोचिंग से निकलते समय रोका और छेड़छाड़ की। उन्होंने मतांतरण कर सामूहिक निकाह करने का दबाव बनाया और इनकार करने पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। युवकों ने कोचिंग संस्थान के संचालक के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दो को गिरफ्तार किया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के टोंक में एक नाबालिग छात्रा को कोचिंग संस्थान से बाहर निकलते समय पांच मुस्लिम युवकों ने रोक लिया। इन युवकों ने न केवल छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि उसे मतांतरण कर सामूहिक निकाह करने का भी दबाव बनाया।

ऐसा न करने पर छात्रा को चेहरे पर तेजाब फेंकने और अपहरण की धमकी दी गई। डर के मारे छात्रा वापस को¨चग संस्थान पहुंची, जहां युवक भी पहुंच गए। विरोध करने पर युवकों ने कोचिंग संस्थान के संचालक के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की।