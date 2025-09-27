'हम निर्दोष हैं...', लद्दाख हिंसा के वांटेड 4 आरोपियों ने किया सरेंडर; FIR में थे नामजद
लेह हिंसा मामले में वांछित चार आरोपियों ने शनिवार को स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया जिनमें लेह स्वायत पर्वतीय विकास परिषद के दो काउंसलर भी शामिल हैं। पुलिस ने चारों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों ने दावा किया है कि वे निर्दोष हैं और उन्होंने स्वेच्छा से सरेंडर किया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में बुधवार को हुई हिंसा व आगजनी की घटना में पुलिस को वांछित चार आरोपियों ने शनिवार को स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें दो लेह स्वायत पर्वतीय विकास परिषद के दो काउंसलर भी शामिल हैं। इन चारों को पुलिस हिरासत में भेजा गया है।
संबंधित अधिकारियों ने बताया कि अदालत में आत्मसमर्पण करने वाले चार आरोपियों में दो काउंसलर स्टैंजिन त्सेपाग और स्मानला दोर्जे नोरबू भी शामिल हैं। यह दोनों भी लेह में बुधवार को हुई हिंसा के संदर्भ दर्ज एफआईआर में नामजद हैं।
आरोपितों ने दावा किया है कि उन्होंने स्वेच्छा से सरेंडर किया और कहा कि वे निर्दोष हैं। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इन चारों के खिलाफ संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
