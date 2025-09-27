'हम निर्दोष हैं...', लद्दाख हिंसा के वांटेड 4 आरोपियों ने किया सरेंडर; FIR में थे नामजद

लेह हिंसा मामले में वांछित चार आरोपियों ने शनिवार को स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया जिनमें लेह स्वायत पर्वतीय विकास परिषद के दो काउंसलर भी शामिल हैं। पुलिस ने चारों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों ने दावा किया है कि वे निर्दोष हैं और उन्होंने स्वेच्छा से सरेंडर किया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

लद्दाख हिंसा के वांटेड 4 आरोपियों ने किया आत्मसमर्पण। फाइल फोटो