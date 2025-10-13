राजस्थान: कोटा के होटल में छात्रा का शव मिलने से मचा हड़कंप, 2 दिन से थी लापता
Rajasthan Kota Student found Dead: राजस्थान के कोटा में 12वीं कक्षा की एक छात्रा, प्रीति अहेदी, का शव एक होटल के कमरे में पंखे से लटका मिला। वह दो दिन से लापता थी। पुलिस के अनुसार, प्रीति शुक्रवार शाम को अकेले होटल में चेक-इन की थी। शनिवार शाम को दरवाजा तोड़ने पर उसका शव मिला। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
डिजिटल डेस्क, कोटा। राजस्थान के कोटा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। 12वीं कक्षा की एक छात्रा का शव होटल के कमरे में मिला है। छात्रा पिछले 2 दिन से घर से गायब थी। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच होटल में उसका शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया।
राजस्थान पुलिस ने रविवार को घटना की जानकारी दी। छात्रा की पहचान 18 वर्षीय प्रीति अहेदी के रूप में हुई है। प्रीति बारां जिले के केलवाड़ा की रहने वाली थी। 2 दिन पहले परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी।
24 घंटे बाद पूरी हुई तलाश
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार की सुबह प्रीति स्कूल गई, लेकिन दोपहर को घर वापस नहीं लौटी। प्रीति के न आने पर घर वाले परेशान हो गए और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस प्रीति की तलाश में जुट गई। शनिवार की शाम को घर से 120 किलोमीटर दूर कोटा के होटल में प्रीति का शव पंखे से लटका मिला।
पुलिस की पूछताछ में होटल के स्टाफ ने बताया कि प्रीति ने शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे होटल में चेकइन किया था। इस दौरान उसने अपना आधार कार्ड भी जमा किया था। इसके बाद न कोई प्रीति से मिलने आया और न ही प्रीति कमरे से बाहर निकली।
नयापुरा पुलिस स्टेशन के सर्कल इंचार्ज विनोद कुमार के अनुसार,
शनिवार की शाम को जब सफाई करने के लिए प्रीति के कमरे की घंटी बजाई गई, तो उसने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद मैनेजर ने पुलिस को मामले की सूचना दी। होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, तो प्रीति की लाश पंखे से लटकी मिली। प्रीति ने अपने दुपट्टे से फांसी लगाई थी।
CCTV खंगाल रही पुलिस
एसएचओ मान सिंह के अनुसार, पुलिस ने होटल का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला है। प्रीति घर के कपड़ों में अकेले ही नजर आ रही है। स्कूल के पास वो ऑटो रिक्शा से उतरी और फिर बस से कोटा के लिए रवाना हो गई। परिवार ने पहले पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया था। हालांकि, पुलिस के द्वारा आत्महत्या का मामला न बनाने की शर्त पर परिवार पोस्टमार्टम के लिए मान गया।
पुलिस ने बीएनएस की धारा 108 के तहत मामला अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
