राजस्थान: कोटा के होटल में छात्रा का शव मिलने से मचा हड़कंप, 2 दिन से थी लापता

डिजिटल डेस्क, कोटा। राजस्थान के कोटा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। 12वीं कक्षा की एक छात्रा का शव होटल के कमरे में मिला है। छात्रा पिछले 2 दिन से घर से गायब थी। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच होटल में उसका शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया।

राजस्थान पुलिस ने रविवार को घटना की जानकारी दी। छात्रा की पहचान 18 वर्षीय प्रीति अहेदी के रूप में हुई है। प्रीति बारां जिले के केलवाड़ा की रहने वाली थी। 2 दिन पहले परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी।

24 घंटे बाद पूरी हुई तलाश पुलिस के अनुसार, शुक्रवार की सुबह प्रीति स्कूल गई, लेकिन दोपहर को घर वापस नहीं लौटी। प्रीति के न आने पर घर वाले परेशान हो गए और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस प्रीति की तलाश में जुट गई। शनिवार की शाम को घर से 120 किलोमीटर दूर कोटा के होटल में प्रीति का शव पंखे से लटका मिला।

पुलिस की पूछताछ में होटल के स्टाफ ने बताया कि प्रीति ने शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे होटल में चेकइन किया था। इस दौरान उसने अपना आधार कार्ड भी जमा किया था। इसके बाद न कोई प्रीति से मिलने आया और न ही प्रीति कमरे से बाहर निकली।