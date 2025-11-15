जोधपुर: बर्थडे पार्टी से लौट रहे दोस्तों की कार पलटी, तीन लोगों की मौत और 8 घायल
Jodhpur Car Accident: राजस्थान के जोधपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। 11 दोस्तों से भरी एक कार जन्मदिन पार्टी से लौटते समय अनियंत्रित होकर पलट गई। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे का कारण बताया गया है, हालांकि स्थानीय लोगों ने जानवर के सामने आने की बात कही है। घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जोधपुर में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। बीती रात को 11 लोगों से भरा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हैं।
राजस्थान पुलिस के अनुसार, यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर खारिया मीठापुर गांव के पास हुआ। गाड़ी में 11 लोग सवार थे। ड्राइवर ने अचानक कार से संतुलन खो दिया, जिसके कारण कार बेकाबू होकर पलट गई।
पुलिस ने दी जानकारी
बिलारा पुलिस स्टेशन के ASI अर्जुन राम ने बताया, हादसे की सूचना मिलने के बाद क्रेन को बिलाया गया। क्रेन की मदद से कार सीधी हुई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया।
मृतकों की हुई पहचान
अर्जुन राम के अनुसार, मृतकों की पहचान 23 वर्षीय आकाश, 23 वर्षीय अभिषेक और 34 वर्षीय रवि चौहान के रूप में हुई है। तीनों लोग गाड़ी में आगे बैठे थे। हादसे के बाद तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि यह 11 दोस्तों का पूरा ग्रुप था, जो दोस्त की जन्मदिन पार्टी से वापस लौटा था। इसी बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर का कार से नियंत्रण खो गया। हालांकि, स्थानीय लोगों के अनुसार कोई जानवर सामने आने से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
हादसे में घायल 8 लोगों को बिलारा ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया था। मगर, बाद में उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
