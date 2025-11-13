राजस्थान के IAS पति-पत्नी में विवाद: बंदूक की नोक पर तलाक आरोप, पत्नी ने पुलिस से मांगी सुरक्षा

Language
    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:18 PM (IST)

    राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी भारती दीक्षित ने अपने पति आशीष मोदी पर घरेलू हिंसा और बंदूक की नोक पर तलाक के लिए मजबूर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आशीष मोदी ने आरोपों को नकारते हुए जांच में सहयोग करने की बात कही है। विवाद बेटी के जन्म के बाद बढ़ा।

    Hero Image

    IAS पति-पत्नी में विवाद का मामला। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी भारती दीक्षित ने अपने पति और 2014 बैच के ही आईएएस अधिकारी आशीष मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लंबे समय से घरेलू हिंसा, जान से मारने की धमकी देने और बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर तलाक के लिए मजबूर करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

    इस मामले में जयपुर में एसएमएस अस्पताल थाने की पुलिस ने 7 नवंबर को एफआईआर दर्ज की है। आशीष मोदी का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है और वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

    बेटी के जन्म के बाद बढ़ा दोनों के बीच विवाद

    इन लोगों के बीच 2018 में बेटी के जन्म के बाद घरेलू हिंसा बढ़ गई। भारती करीब 6 महीने तक दिल्ली में अपने माता-पिता के साथ रहीं। मैटरनिटी लीव खत्म होने तक उन्हें जयपुर वापस आना था लेकिन पति के डर की वजह से वे माता-पिता के साथ वापस लौटीं।

