राजस्थान के IAS पति-पत्नी में विवाद: बंदूक की नोक पर तलाक आरोप, पत्नी ने पुलिस से मांगी सुरक्षा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी भारती दीक्षित ने अपने पति और 2014 बैच के ही आईएएस अधिकारी आशीष मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लंबे समय से घरेलू हिंसा, जान से मारने की धमकी देने और बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर तलाक के लिए मजबूर करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

इस मामले में जयपुर में एसएमएस अस्पताल थाने की पुलिस ने 7 नवंबर को एफआईआर दर्ज की है। आशीष मोदी का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है और वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे।