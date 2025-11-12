Language
    घंटी बजाकर पाकिस्तान से मंगवाता था हेरोइन, पकड़ा गया 25 हजार का इनामी तस्कर

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:11 AM (IST)

    राजस्थान के बाड़मेर जिले से पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी तस्कर स्वरूप सिंह को गिरफ्तार किया है। गडरारोड़ निवासी तस्कर तीन साल से फरार चल रहा था। वह सीमावर्ती क्षेत्र में बकरियां चराते हुए घंटीबजाकर पाकिस्तानी तस्करों को हेरोइन फेंकने का संकेत देता था।

    राजस्थान से पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी तस्कर स्वरूप सिंह को गिरफ्तार किया (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के बाड़मेर जिले से पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी तस्कर स्वरूप सिंह को गिरफ्तार किया है। गडरारोड़ निवासी तस्कर तीन साल से फरार चल रहा था। वह सीमावर्ती क्षेत्र में बकरियां चराते हुए घंटी बजाकर पाकिस्तानी तस्करों को हेरोइन फेंकने का संकेत देता था।

    सीमापार से हेरोइन फेंके जाने के बाद उसे उठाकर ऊंट के जरिए सीमा से दूर ले जाया जाता और फिर दिल्ली व पंजाब में आपूर्ति की जाती थी। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि स्वरूप सिंह 22 जुलाई 2022 को बीएसएफ द्वारा पकड़े गए बीजावल निवासी तस्कर का सहयोगी है।

    उसके खिलाफ तीन साल पहले मामला दर्ज हुआ था। आरोपित से पूछताछ में पता चला कि वह बकरियां चराता था, जिससे उसे सीमावर्ती क्षेत्र की अच्छी जानकारी थी। वह बीएसएफ की नजर से बचकर घंटी बजाता था। उसकी घंटी की आवाज सुनकर तारबंदी के पार से हेरोइन के पैकेट फेंक दिए जाते थे।