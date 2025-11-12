घंटी बजाकर पाकिस्तान से मंगवाता था हेरोइन, पकड़ा गया 25 हजार का इनामी तस्कर

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के बाड़मेर जिले से पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी तस्कर स्वरूप सिंह को गिरफ्तार किया है। गडरारोड़ निवासी तस्कर तीन साल से फरार चल रहा था। वह सीमावर्ती क्षेत्र में बकरियां चराते हुए घंटी बजाकर पाकिस्तानी तस्करों को हेरोइन फेंकने का संकेत देता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीमापार से हेरोइन फेंके जाने के बाद उसे उठाकर ऊंट के जरिए सीमा से दूर ले जाया जाता और फिर दिल्ली व पंजाब में आपूर्ति की जाती थी। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि स्वरूप सिंह 22 जुलाई 2022 को बीएसएफ द्वारा पकड़े गए बीजावल निवासी तस्कर का सहयोगी है।