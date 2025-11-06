18 साल के पहले बालिका का नहीं कराएंगे विवाह, राजस्थान हाई कोर्ट ने माता-पिता से लिया वचन

जागरण संवाददाता, जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निस्तारण करते हुए 16 वर्षीय बालिका को उनके माता-पिता को इस शर्त पर सौंपा कि वे उसका विवाह बिना उसकी मर्जी 18 साल होने के पहले नहीं करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के एक गांव का है, जहां नाबालिग बालिका ने कोर्ट को बताया कि उसके परिजन उसका विवाह बिना सहमति के कहीं और करने के लिए दबाव बना रहे हैं और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं।