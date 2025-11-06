Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    18 साल के पहले बालिका का नहीं कराएंगे विवाह, राजस्थान हाई कोर्ट ने माता-पिता से लिया वचन

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:41 PM (IST)

    राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 16 वर्षीय बालिका को उसके माता-पिता को सौंपा, लेकिन शर्त रखी कि वे 18 साल से पहले उसकी मर्जी के बिना शादी नहीं कराएंगे। मामला चित्तौड़गढ़ का है, जहाँ बालिका ने परिजनों पर जबरन विवाह का आरोप लगाया था। अदालत ने माता-पिता से वचन लिया कि वे बालिका के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    राजस्थान हाई कोर्ट ने लिया माता-पिता से वचन।

    जागरण संवाददाता, जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निस्तारण करते हुए 16 वर्षीय बालिका को उनके माता-पिता को इस शर्त पर सौंपा कि वे उसका विवाह बिना उसकी मर्जी 18 साल होने के पहले नहीं करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के एक गांव का है, जहां नाबालिग बालिका ने कोर्ट को बताया कि उसके परिजन उसका विवाह बिना सहमति के कहीं और करने के लिए दबाव बना रहे हैं और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

    परिजनों से लिया गया वचन

    जस्टिस विनित कुमार माथुर और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए बालिका के परिजनों से वचन लिया। बालिका ने न्यायाधीशों के सामने अपनी पूरी बात रखी।

    वकील ने क्या कहा?

    याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि माता-पिता यह वचन देते हैं कि वे नाबालिग के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उसकी भलाई का ध्यान रखेंगे। खंडपीठ ने आदेश दिया कि यदि माता-पिता द्वारा नाबालिग के साथ दु‌र्व्यवहार की कोई सूचना मिलती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें: बंगाल में ओबीसी दर्जा रद करने में हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश 