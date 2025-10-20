राजस्थान में 150 किलो गोमांस के साथ दूल्हा सहित तीन गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस का एक्शन
राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग में पुलिस ने 150 किलो गोमांस के साथ दूल्हा और उसके पिता समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। सिकरी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आस मोहम्मद अपने बेटे मौसम की शादी के लिए गोवंशीय पशु का मांस ले जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर-ट्राली जब्त कर ली है, जिसमें गोमांस ले जाया जा रहा था।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग में पुलिस ने दावत के लिए ले जाए जा रहे 150 किलो गोमांस के साथ दूल्हा व उसके पिता समेत तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
सिकरी थाना अधिकारी सुल्तान सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि आस मोहम्मद अपने बेटे मौसम की शादी के लिए गोवंशीय पशु को काटकर मांस ले जा रहा है। मौसम का विवाह तीन दिन बाद होना था। सूचना के आधार पर पुलिस ने शनिवार रात करीब साढ़े 12 बजे कार्रवाई की।
पुलिस को देखकर गोकशी करने वाले भागने लगे, लेकिन आरोपितों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली भी जब्त की है, जिसमें गोमांस ले जाया जा रहा था।
