20 अक्टूबर 1962 की दीवाली और रेजांगला के रणबांकुरे, ए मेरे वतन के लोगों...गीत का रेवाड़ी से है गहरा कनेक्शन

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। इस बार की दीवाली विशेष है। वर्ष 1962 को 20 अक्टूबर को दीवाली का दिन था। इसी दिन भारत चीन युद्ध आरंभ हुआ था। इस दिन को याद करते हुए रेजांगला युद्ध स्मारक पर सोमवार को दीपोत्सव मनाया जाएगा।

पूरे एक महीने तक चले इस युद्ध में 18 नवंबर 1962 को रेजांगला पोस्ट पर परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह भाटी की कमान में 13 कुमाऊं अहीर बटालियन की चार्ली कंपनी के 124 रणबांकुरों ने चीन की एक पूरी ब्रिगेड को पराजित किया था।

इसमें 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारने के साथ सैकड़ों चीनी सैनिकों को घायल किया था। इस लड़ाई में हमारे 110 रणबांकुरे बलिदान हुए थे। इनमें अधिकतर अहीरवाल की माटी के लाल थे। इस युद्ध के बाद चीन को दो दिन तक अपने सैनिकों की लाशों को इकट्ठा करने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कार्यवाही ने झकझोर कर रख दिया था। तीसरे दिन 21 नवंबर को चीन ने एक युद्ध विराम की घोषणा की थी।