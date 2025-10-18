रेवाड़ी में रफ्तार का कहर : डिवाइडर कूद ट्रक से टकराई थार, दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी-जैसलमेर हाईवे पर शुक्रवार रात को कुंड के समीप काठूवास टोल प्लाजा पर नारनौल की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार थार गाडी डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में आ रहे ट्रक से जा टकराई।

इस हादसे में थार के परखच्चे उड़ गए,जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार राजस्थान के झुंझुनू जिला के चिड़ावा थाना क्षेत्र के रहने वाले करीब 40 वर्षीय सरजीत और चेतन थार गाड़ी से रेवाड़ी की ओर जा रहे थे। जैसलमेर हाईवे पर काठूवास टोल प्लाजा पार करने के बाद थार गाड़ी संतुलन बिगड़ने के बाद डिवाइडर कूदकर दूसरी लेन पर जा रहे एक ट्रक से टकरा गई।