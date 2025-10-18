Language
    रेवाड़ी में रफ्तार का कहर : डिवाइडर कूद ट्रक से टकराई थार, दो युवकों की मौत

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 12:15 PM (IST)

    रेवाड़ी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई। तेज रफ्तार थार गाड़ी डिवाइडर से टकराकर ट्रक में जा घुसी। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यह हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ।

    Hero Image

    घटना के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थार गाड़ी। जागरण

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी-जैसलमेर हाईवे पर शुक्रवार रात को कुंड के समीप काठूवास टोल प्लाजा पर नारनौल की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार थार गाडी डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में आ रहे ट्रक से जा टकराई।

    इस हादसे में थार के परखच्चे उड़ गए,जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी।

    जानकारी के अनुसार राजस्थान के झुंझुनू जिला के चिड़ावा थाना क्षेत्र के रहने वाले करीब 40 वर्षीय सरजीत और चेतन थार गाड़ी से रेवाड़ी की ओर जा रहे थे। जैसलमेर हाईवे पर काठूवास टोल प्लाजा पार करने के बाद थार गाड़ी संतुलन बिगड़ने के बाद डिवाइडर कूदकर दूसरी लेन पर जा रहे एक ट्रक से टकरा गई।

    चालक फरार, जांच में जुटी पुलिस 

    इससे पहले डिवाइडर पर खड़े पोल को भी थार ने तोड़ दिया। हादसे में गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी में सवार दोनों युवक बुरी तरह फंस गए। इसके बाद आसपास के लोगों ने दोनों युवकों को गाड़ी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।