राजस्थान: झोपड़ी में लगी आग, बच्चों की शादी के लिए रखे 10 लाख रुपये जलकर हुए खाक
राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में एक झोंपड़ी में आग लगने से दस लाख रुपये जल गए। पीड़ित बनवारी नाथ के अनुसार ये पैसे उन्हें सरिस्का टाइगर रिजर्व में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के तौर पर मिले थे और वे बच्चों की शादी के लिए रखे गए थे। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है लेकिन परिवार सुरक्षित है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में खैरथल-तिजारा जिले के मालीयर जट्ट गांव में एक झोंपड़ी में आग लगने से अंदर लोहे के पीपे में रखे दस लाख रुपये जलकर खाक हो गए।
पीड़ित बनवारी नाथ शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे घर के बाहर सो रहे थे। पत्नी और बच्चे झोंपड़ी के अंदर थे। अचानक झोंपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। झोंपड़ी में सो रहे स्वजन तो सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन अंदर रखा सारा सामान जल गया।
बच्चों की शादी के लिए रखे थे रुपए
बनवारी ने बताया कि करीब दो साल पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व में उनकी जमीन अधिग्रहीत होने के कारण मुआवजे के तौर पर ये पैसे मिले थे। उनका परिवार विस्थापित होकर मालीयर जट्ट गांव में झोंपड़ी बनाकर रह रहा था। मुआवजे में मिले पैसों से बच्चों की शादी करने का विचार था, लेकिन इससे पहले ही यह हादसा हो गया।
तिजारा उपखंड अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि पीडि़त परिवार को आपदा प्रबंधन कोष से सहायता राशि दिलवाई जाएगी।
