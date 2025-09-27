दनुआ घाटी में कंटेनर-ट्रक टक्कर के बाद भीषण आग, पुलिस ने चालक को सुरक्षित बचाया

हजारीबाग के चौपारण में जीटी रोड स्थित दनुआ घाटी में शनिवार तड़के एक कंटेनर में आग लग गई। आग लगने के बाद एक और ट्रक कंटेनर से टकरा गया जिससे दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। चौपारण थाना प्रभारी और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया।

जागरण संवाददाता, चौपारण (हजारीबाग)। जीटी रोड स्थित दनुआ घाटी में शनिवार तड़के लगभग ढाई बजे एक बड़ा हादसा हुआ। एक कंटेनर वाहन में अचानक आग लग गई। इसी दौरान सड़क किनारे साइड ले रहे एक अन्य ट्रक की कंटेनर से टक्कर हो गई और देखते ही देखते दोनों वाहन आग की चपेट में आ गए। कुछ ही देर में आग इतनी भयंकर हो गई कि दोनों गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी।

हादसे की सूचना मिलते ही चौपारण थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी, एएसआई बादल महतो व अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। चालक को सुरक्षित बाहर निकाला पुलिस ने साहसिक कदम उठाते हुए चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। वाहनों पर रखे अधिकांश सामान भी पूरी तरह से जल गए।

जाम को धीरे-धीरे नियंत्रित किया हादसे के बाद जीटी रोड पर कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल हो गया और यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस की तत्परता से सड़क पर जाम की स्थिति को धीरे-धीरे नियंत्रित किया गया और आवागमन बहाल करने का प्रयास जारी रहा।