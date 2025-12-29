अवैध अल्प्राजोलम फैक्ट्री का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार; करोड़ों की ड्रग्स भी जब्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात एटीएस ने राजस्थान पुलिस ने मिलकर राजस्थान में अल्प्राजोलम दवा बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इस कार्रवाई में 22 किलोग्राम ड्रग्स और दवा जब्त की गई है, जिनकी कीमत 30 लाख रुपये है।

आरोपित ने राजस्थान के भिवाड़ी शहर के निकट औद्योगिक क्षेत्र में दवा बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल यूनिट किराये पर ली थी। अल्प्राजोलम दवा का दुरुपयोग ड्रग के रूप में होता है। इसलिए यह दवा नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रापिक सब्स्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के दायरे में आती है।

सूचनाओं के आधार पर गुजरात एटीएस और राजस्थान पुलिस के कर्मियों ने रविवार को यूनिट पर छापा मार कर अंशुल शास्त्री, अखिलेश मौर्य और कृष्णकुमार यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पांच किलोग्राम अल्प्राजोलम और कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले 17 किलोग्राम अन्य ड्रग्स बरामद किए। इस तरह कुल बरामदगी 22 किलोग्राम रही।

दवा कथित तौर पर बिना किसी अनुमति या लाइसेंस के अवैध रूप से बनाई जा रही थी और अवैध ड्रग मार्केट में इसी बिक्री होनी थी। प्रारंभिक जांच के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपितों में से एक अंशुल अपनी ट्रेडिंग फर्म के जरिये अल्प्राजोलम के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल मंगाता था। अंशुल और उसके साथी अखिलेश ने कृष्णकुमार की मदद से भिवाड़ी में एक फार्मा यूनिट किराए पर ली थी। कृष्णकुमार केमिस्ट है। राजस्थान पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भिवाड़ी सेक्टर-3 पुलिस थाने में छापे के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की है।

ढाई करोड़ रुपये की ड्रग्स और नकदी जब्त, दो गिरफ्तार नए साल के जश्न से पहले पुलिस ने दो व्यक्तियों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है और लगभग ढाई करोड़ रुपये की ड्रग्स और नकदी जब्त की है। पुलिस ने आरोपितों के नाम नहीं बताए हैं। पुलिस ने बताया कि पहले मामले में, केंद्रीय अपराध शाखा नारकोटिक्स कंट्रोल विंग ने सोलादेवना हली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अभियान चलाकर एक विदेशी को गिरफ्तार किया।

आरोपित के पास से 1.70 किलोग्राम एमडीएमए क्रिस्टल, 60 एक्स्टसी गोलियां, दो लाख रुपये नकद, मोबाइल फोन और लैपटाप जब्त किया गया। इन वस्तुओं की कुल कीमत 2.25 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस के अनुसार, आरोपित पिछले वर्ष बिजनेस वीजा पर भारत आया था। उसने दिल्ली और मुंबई में रहने वाले अन्य विदेशियों से कम कीमत पर एमडीएमए खरीदी थी और नए साल के जश्न के दौरान ड्रग्स की आपूर्ति करने वाला था।

बंदेपाल्या पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में अन्य अभियान में, पुलिस ने अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपित से पुलिस ने 100 एलएसडी स्टि्रप्स, पांच ग्राम कोकेन, और एक मोबाइल फोन जब्त किया। जब्त वस्तुओं की कीमत 25 लाख रुपये आंकी गई है।