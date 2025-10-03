राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में एक्शन, सरकार ने कायसन्स फार्मा की दवाओं पर लगाई रोक

राजस्थान सरकार ने कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए कायसन्स फार्मा की दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी है। मुफ्त दवा योजना के तहत वितरित इस सिरप की आपूर्ति करने वाली कंपनी की गहन जांच के आदेश दिए गए हैं। यह फैसला कंपनी के कफ सिरप से तीन लोगों की मौत और एक डॉक्टर के बेहोश होने के बाद लिया गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने मुफ्त दवा योजना के तहत कायसन्स फार्मा की सभी दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी है और राजस्थान में जेनेरिक कफ सिरप की आपूर्ति करने वाली कायसन्स फार्मा की गहन जांच के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्य सरकार की ओर से यह आदेश कंपनी द्वारा निर्मित कफ सिरप के कारण राजस्थान में तीन लोगों की मौत और एक डॉक्टर के बेहोश होने की घटना के बाद दिया गया है। मुफ्त दवा योजना के तहत बांटा जा रहा था कफ सिरप एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह सिरप राज्य की मुफ्त दवा योजना के तहत बांटा जा रहा था। कायसन्स फार्मा पहले भी ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। हालांकि हालिया घटनाक्रम पहले ही एक भयाभह तस्वीर पेश कर रहे हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब कंपनी जांच के घेरे में आई है।

साल, 2023 में कायसन्स फार्मा की एक दवा को गुणवत्ता मानकों पर खरा न उतरने के कारण अस्वीकार कर दिया था। ऐसे में कंपनी को फिर से टेंडर कैसे मिला? पांच साल के बच्चे की मौत बीते, सोमवार को सीकर में एक पांच साल के बच्चे की मौत हो गई। पांच साल का नीतीश कफ सिरप लेने के बाद सो गया, रात में उठा और हिचकी आई, पानी पिया और फिर सो गया लेकिन उसके बाद फिर कभी नहीं उठा।