    राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर हाईवे पर रोडवेज बस पलटी, 25 यात्री घायल

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:38 AM (IST)

    राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर हाईवे पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तारण गांव के पास हुई इस घटना में राजस्थान रोडवेज की बस पलट गई जिससे लगभग 20-25 यात्री घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    तारण गांव के पास बस पलट गई।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के टोंक में टोंक-सवाई माधोपुर हाईवे पर तारण गांव के पास बस पलट गई।

    सदर थानाधिकारी जयमल सिंह ने बताया, "यह राजस्थान रोडवेज की बस थी जो सवाई माधोपुर से जयपुर जा रही थी। करीब 20-25 लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है।"

