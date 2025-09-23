राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर हाईवे पर रोडवेज बस पलटी, 25 यात्री घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के टोंक में टोंक-सवाई माधोपुर हाईवे पर तारण गांव के पास बस पलट गई।

सदर थानाधिकारी जयमल सिंह ने बताया, "यह राजस्थान रोडवेज की बस थी जो सवाई माधोपुर से जयपुर जा रही थी। करीब 20-25 लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है।"

#WATCH | Rajasthan | Bus overturns near Taran village on the Tonk-Sawai Madhopur road in Tonk. pic.twitter.com/xQQcR1lawb — ANI (@ANI) September 23, 2025

यह भी पढ़ें: आ गया बारिश का अलर्ट, जम्मू-कश्मीर से आंध्र प्रदेश तक खूब बरसेंगे बादल; अन्य राज्यों का क्या हाल?