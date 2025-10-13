राजस्थान: कार और बस की टक्कर के बाद लगी भीषण आग, जिंदा जलने से 2 की मौत
Bikaner Car Accident: बीकानेर के रायसर में भारत माला रोड पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में आग लग गई। इस भीषण हादसे में कार में सवार दो लोग बुरी तरह झुलस गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस टक्कर की वजह अभी सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बीकानेर में एक ट्रक और कार की जोरदार टक्कर (Bikaner Car Accident) हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कुछ ही सेकेंड में कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इस घटना में 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
घटना बीकानेर के रायसर स्थित भारत माला रोड की है। आज सुबह एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में आग लग गई।
हादसे में 2 की मौत
हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद कार की आग पर काबू पाया गया। इस दौरान कार में बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
नापासर के एसएचओ लक्ष्मण सुधार के अनुसार,
कार में मौजूद दोनों व्यक्ति जिंदा जल गए थे। घायलों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।
एसएचओ का कहना है कि ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी थी। हालांकि, हादसे की सटीक वजह अभी सामने नहीं आई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
