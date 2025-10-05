जैसलमेर में एमडी ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, राजस्थान ATS ने मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार

राजस्थान एटीएस ने एमडी ड्रग्स नेटवर्क के मास्टरमाइंड कमलेश बिश्नोई उर्फ कार्तिक को गिरफ्तार किया है जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम था। वह राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वांछित था। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार के अनुसार राज्य में नशीले पदार्थों की आपूर्ति में वृद्धि हुई है। कमलेश पर तीन राज्यों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह अवैध हथियार सप्लाई करता था।

जागरण संवाददाता, जोधपुर। राजस्थान एटीएस ने एमडी ड्रग्स नेटवर्क के मास्टरमाइंड कमलेश बिश्नोई उर्फ कार्तिक को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। कमलेश पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह तीन राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वांछित था।

पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि हाल में राज्य में नशीले पदार्थों की आपूर्ति और खपत में खतरनाक वृद्धि देखी गई। एटीएस की टीम पिछले तीन दिनों से जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सक्रिय थी। रविवार सुबह जैसलमेर के सांकड़ा थाना क्षेत्र से उसे गिरफ्तार किया गया।

कमलेश पर तीन राज्यों में मामले दर्ज धोरीमन्ना निवासी कमलेश के खिलाफ तीन राज्यों में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह मध्य प्रदेश के खरगोन से अवैध हथियार लाकर राजस्थान में सप्लाई करता था और पुणे में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। जेल के पुराने साथियों के साथ मिलकर उसने एक संगठित अंतरराज्यीय गैंग बना लिया था।