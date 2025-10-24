राजस्थान: ब्यावर में ट्रेलर और टेंपो की की भिड़ंत, भाई दूज मनाने जा रहे पति-पत्नी और दो बच्चों की मौत
राजस्थान के ब्यावर में ट्रेलर और टेंपो की टक्कर में भाई-दूज मनाने जा रहे पति-पत्नी और उनके दो बच्चों की दुखद मौत हो गई। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के ब्यावर गुरुवार शाम ट्रेलर और टेंपो में भीषण टक्कर हो गई। ट्रेलर के टक्कर के बाद टेंपो खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में एक दंपत्ति और उनके दो नाबालिग बच्चों की मौत हो गई।
दरअसल, यह हादसा अजमेर जिले के ब्यावर-मसुदा मार्ग पर खीमपुरा घाट के पास उस समय हुई, जब भाई दूज मनाने के लिए एक महिला अपने पति बच्चों के साथ मायके जा रही थी। इसी दौरान टेंपो में ट्रेलर ने सामने से टक्कर मार दी।
ट्रेलर की टक्कर में टेंपो चकनाचूर
ब्यावर सर्किल ऑफिसर राजेश कसाना ने बताया कि परिवार एक टेंपो में सवार था, तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इस दुर्घटना में दंपत्ति के दो बच्चों की मौत हो गई। जबकि दंपत्ति के ही अन्य दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।
मृतकों की पहचान
राजेश कसाना ने बताया कि मृतकों की पहचान सेंदरा रोड स्थित गोविंदपुरा निवासी राजू काठा (35), उनकी पत्नी पूनम (33) और उनके बच्चों हीना (13) और अलीशा (11) के रूप में हुई है। वहीं, दंपति के दो छोटे बेटे - साहिल (9) और लकी (6) - गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।
ट्रेलर चालक की लापरवाही
इस हादसे की पीछे ट्रेलर चालक की लापरवाही बताई जा रही है। जिसके कारण भाई-दूज के त्योहार की खुशी एक पल में मातम में बदल गई। स्थानीय लोगों में ट्रेलर चालक की लापरवाही को लेकर गुस्सा है। पुलिस ने बताया कि ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। फरार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश जारी है। (एजेंसी इनपुट के साथ....)
