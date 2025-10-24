Language
    राजस्थान में महिला ने पहले तीन बच्चों को तालाब में फेंका, फिर खुद कूदकर कर ली आत्महत्या

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:06 AM (IST)

    राजस्थान में महिला ने पहले तीन बच्चों को तालाब में फेंका, फिर खुद कूदकर कर ली आत्महत्या (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के बालोतरा जिले के टागरा गांव में एक महिला ने बुधवार देर रात अपने तीन बच्चों को पानी के छोटे तालाब में फेंककर आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह चारों के शव तालाब में मिले। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवाया गया है।

    सिवान पुलिस उप अधीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि मृतका का पति बेगंलुरु में दवाई का कारोबार करता है। बुधवार रात भोजन करने के बाद स्वजन सो गए तो मृतका ने अपने सात व चार वर्षीय बेटे और एवं सात माह की बेटी को उठाकर तालाब में फेंक दिया।

    पहले तीनों बच्चों को तालाब में फेंका और फिर खुद उसी तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह जब मृतका घर में दिखाई नहीं दी तो स्वजन ने तलाश की। मृतका की चप्पल तालाब के पास मिली। इस पर स्वजन ने तालाब में देखा तो चारों के शव पड़े नजर आए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।

     