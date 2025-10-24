राजस्थान में महिला ने पहले तीन बच्चों को तालाब में फेंका, फिर खुद कूदकर कर ली आत्महत्या

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के बालोतरा जिले के टागरा गांव में एक महिला ने बुधवार देर रात अपने तीन बच्चों को पानी के छोटे तालाब में फेंककर आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह चारों के शव तालाब में मिले। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिवान पुलिस उप अधीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि मृतका का पति बेगंलुरु में दवाई का कारोबार करता है। बुधवार रात भोजन करने के बाद स्वजन सो गए तो मृतका ने अपने सात व चार वर्षीय बेटे और एवं सात माह की बेटी को उठाकर तालाब में फेंक दिया।