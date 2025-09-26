छत्तीसगढ़ के गोदावरी प्लांट में दर्दनाक हादसा, सिल्ली गिरने के 6 लोगों की मौत
रायपुर के सिलतरा चौकी क्षेत्र स्थित गोदावरी प्लांट में रखरखाव के दौरान एक दुखद हादसा हुआ। जांच के लिए पहुंचे कर्मचारियों पर अचानक सिल्ली गिरने से लगभग 6 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। यह घटना डिजिटल डेस्क के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर आधारित है और ताजा अपडेट के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है, यहां सिलतरा चौकी इलाके में गोदावरी प्लांट में मेंटेनेंस कार्य के बाद जांच करने पहुंचे कर्मचारियों पर अचानक सिल्ली गिर गई। इस हादसे में करीब 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं इतने ही लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
हादसे के बाद प्लांट में अफरा-तफरी मच गई। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं, जानकारी मिल रही है कि मलबे में कुछ और लोग भी दबे हो सकते हैं, राहत और बचाव टीम उनकी तलाश कर रही है।
रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, घटना की जानकारी ले रही है। पुलिस-प्रशासन की देखरेख में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
