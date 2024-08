Weather Update: दिल्ली में आज भी बरसेंगे बादल, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश का अलर्ट; पढ़िए आपके शहर का हाल

भारी बारिश की आशंका जताते हुए आईएमडी ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया है। जहां पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश ने लोगों की जिंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया है। लगातार भारी बारिश के कारण गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, कई जगहों पर जलभराव और जलभराव हो गया है।

#WATCH | Gujarat: Waterlogging witnessed in parts of Morbi following rainfall in the region; gates of Machhu Dam were also opened. pic.twitter.com/5Zm5FCdTpt