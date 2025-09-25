Language
    बंगाल में अगले सात दिन बारिश की चेतावनी, मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:30 PM (IST)

    भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में अगले सात दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बारिश की आशंका है। मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह दी गई है क्योंकि मौसम खराब हो सकता है।

    दक्षिण बंगाल में सात दिन तक बारिश का अनुमान

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने अगले सात दिन बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर गुरुवार को बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश होने का अनुमान है।

    इसके साथ ही 28 सितंबर से शुरू होने वाले दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बारिश की आशंका बढ़ गई है। आइएमडी ने कहा कि 27 सितंबर को दक्षिण 24 परगना और झाडग़्राम जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है।

    आइएमडी ने कहा कि कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और शनिवार को यह दक्षिण ओडिशा-आंध्र प्रदेश के तटों को पार कर सकता है। चार दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव 28 सितंबर से शुरू होगा।

    मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह

    आइएमडी ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे रविवार तक बंगाल-ओडिशा तट के निकट समुद्र में न जाएं क्योंकि मौसम के कारण समुद्र की स्थिति बहुत खराब हो सकती है।

