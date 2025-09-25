बंगाल में अगले सात दिन बारिश की चेतावनी, मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में अगले सात दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बारिश की आशंका है। मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह दी गई है क्योंकि मौसम खराब हो सकता है।

