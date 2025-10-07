त्योहारी सीजन में लेट चलने वाली स्पेशल ट्रेनों पर कसी जाएगी नकेल, रोजाना होगी निगरानी

त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन पर सख्ती बढ़ा दी है। मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) को इनकी समय पर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये ट्रेनें किसी भी हाल में लेट न हों।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन को लेकर सख्ती बरती है। अब इन ट्रेनों को समय पर संचालन की प्रतिदिन निगरानी होगी। इसकी सीधी जिम्मेदारी मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) को दी गई है।

रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी हाल में विशेष ट्रेनें देर से न चलें। इसके लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। रेलवे में लंबे समय से यह धारणा रही है कि विशेष ट्रेनों की निगरानी सामान्य मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह नहीं होती है। इसके चलते ये ट्रेनें अक्सर देरी से चलती हैं। यात्रियों को इससे असुविधा झेलनी पड़ती है। अब रेलवे इस स्थिति को बदलने की दिशा में कदम उठा रहा है।

रेलवे बोर्ड ने दिया निर्देश रेलवे बोर्ड ने सभी डीआरएम को निर्देश दिया है कि वे स्वयं इन ट्रेनों की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि ट्रेनें निर्धारित समय पर चलें। रेलवे बोर्ड के अनुसार, रेल भवन में बने वार रूम से सभी विशेष ट्रेनों की वास्तविक समय (रियल टाइम) निगरानी की जाएगी। सभी प्रमुख मार्गों पर विशेष ट्रेनों की समयपालन दर पर भी नजर रखी जाएगी। अगर कोई मेल या एक्सप्रेस ट्रेन पहले से देरी से किसी नए मंडल के अधीन आती है तो संबंधित मंडल को हरसंभव प्रयास करना होगा कि वह आगे का विलंब कम करे, न कि बढ़ाए। इस बिंदु को अब प्रत्येक मंडल के प्रदर्शन मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा।

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (सूचना एवं प्रचार) दिलीप कुमार ने बताया कि यह पहल यात्रियों की सुविधा और भरोसे को मजबूत करेगी। समय पर ट्रेनों के संचालन से न केवल सवारियों को राहत मिलेगी बल्कि रेल सेवाओं की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

उत्तर रेलवे 11 अक्टूबर से दिल्ली-पटना वंदे भारत विशेष ट्रेन चलाएगा प्रेट्र के अनुसार, यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर उत्तर रेलवे 11 अक्टूबर से दिल्ली और पटना के बीच एक त्योहार विशेष वंदे भारत ट्रेन चलाएगा। 16 कोच वाली यह विशेष ट्रेन 15 नवंबर तक इस मार्ग पर चलेगी।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि यह विशेष ट्रेनें त्योहार के मौसम में यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करेंगी और सभी यात्रियों के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेंगी। यह कुल 16 चक्कर लगाएगी।