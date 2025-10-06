Language
    दिवाली-छठ पर नई दिल्ली से पटना के लिए चलेगी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन, चेक कर लें रूट और टाइमिंग

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:46 PM (IST)

    दिवाली और छठ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने नई दिल्ली और पटना के बीच विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का एलान किया है। यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी। ट्रेन संख्या 02253 11 अक्टूबर से 17 नवंबर तक पटना से सुबह 1000 बजे रवाना होकर रात 1130 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

    रेलवे प्रशासन ने नई दिल्ली और पटना के बीच विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का एलान किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवाली और छठ के लिए नियमित ट्रेनों में जगह कम पड़ रही है। इसे देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जा रही है।

    इसी कड़ी में, रेलवे प्रशासन ने नई दिल्ली और पटना के बीच एक स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है। सप्ताह में तीन दिन चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन 12:55 घंटे में पटना पहुंचेगी।

    स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस, संख्या 02253, 11 अक्टूबर से 17 नवंबर तक पटना से सुबह 10:00 बजे रवाना होगी और रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

    वापसी में, स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस, संख्या 02254, 12 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे रवाना होगी और रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी।

    रास्ते में यह आरा, बक्सर, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल और अलीगढ़ जंक्शन पर रुकेगी।

