दिवाली-छठ पर नई दिल्ली से पटना के लिए चलेगी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन, चेक कर लें रूट और टाइमिंग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवाली और छठ के लिए नियमित ट्रेनों में जगह कम पड़ रही है। इसे देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जा रही है।

इसी कड़ी में, रेलवे प्रशासन ने नई दिल्ली और पटना के बीच एक स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है। सप्ताह में तीन दिन चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन 12:55 घंटे में पटना पहुंचेगी।

स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस, संख्या 02253, 11 अक्टूबर से 17 नवंबर तक पटना से सुबह 10:00 बजे रवाना होगी और रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

वापसी में, स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस, संख्या 02254, 12 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे रवाना होगी और रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी।

रास्ते में यह आरा, बक्सर, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल और अलीगढ़ जंक्शन पर रुकेगी।