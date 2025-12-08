यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे ने इस रूट की ट्रेन संख्या में तत्काल प्रभाव से किया संशोधन
रेलवे प्रशासन ने पुणे-सुपौल एक्सप्रेस की ट्रेन संख्या में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। ट्रेन नंबर 12149 (पुणे-सुपौल एक्सप्रेस) को अब ट्रेन नंबर 11 ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पुणे-सुपौल एक्सप्रेस की ट्रेन संख्या में संशोधन किया है। इस बात की जानकारी सेंट्रल रेलवे के डीआरएम भुसावल ने एक्स अकाउंट पर दी।
शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 12149 (पुणे-सुपौल एक्सप्रेस) को अब ट्रेन नंबर 11401 (पुणे-सुपौल एक्सप्रेस) कर दिया गया है। ट्रेन नंबर 12150 (सुपौल-पुणे एक्सप्रेस) को अब ट्रेन नंबर 11402 (सुपौल-पुणे एक्सप्रेस) कर दिया गया है।
किन चीजों में नहीं किया गया बदलाव?
वहीं, मार्ग, प्रस्थान/आगमन समय या कोच संरचना में कोई बदलाव नहीं। कहा गया, यात्रियों से अनुरोध है कि वे टिकट बुक करते समय और स्टेशन/ऑनलाइन जानकारी जांचते समय नए ट्रेन नंबरों का उपयोग करें।
इन ट्रेनों के टाइम में भी हुआ बदलाव
इससे पहले रेलवे ने जानकारी दी थी कि 1 जनवरी से ओरिजिन स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों का बदला हुआ टाइम: ट्रेन नंबर 12149/12150 पुणे-सुपौल-पुणे एक्सप्रेस, जो इटारसी होते हुए चलती है, गुरुवार से नए बदले हुए ट्रेन नंबर 11401/11402 के रूप में चलेगी।
1 जनवरी से ओरिजिनल स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों का बदला हुआ टाइम: ट्रेन नंबर 22145 भोपाल-रीवा एक्सप्रेस भोपाल से 23:05 की जगह 23:00 बजे रवाना होगी। ट्रेन नंबर 19324 भोपाल-डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस भोपाल से 17:00 की जगह 17:10 बजे रवाना होगी।
1 जनवरी से ओरिजिनल स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों का बदला हुआ टाइम: ट्रेन नंबर 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस भोपाल से 16:55 की जगह 16:40 पर रवाना होगी। ट्रेन नंबर 12185 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस रानी कमलापति से 22:00 की जगह 21:55 पर रवाना होगी।
ATTENTION PASSENGERS 🚆— DRM Bhusaval (@BhusavalDivn) December 8, 2025
Railway Administration has revised the train numbers of Pune–Supaul Express with immediate effect:
🔸 Train No. 12149 (Pune–Supaul Express) has now been renumbered as Train No. 11401 (Pune–Supaul Express).
🔸 Train No. 12150 (Supaul–Pune Express) has now…
यह भी पढ़ें: भोपाल को जल्द मिलेगी चौथे रेलवे स्टेशन की सौगात, निशातपुरा में जनवरी से शुरू होगा संचालन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।