भोपाल को जल्द मिलेगी चौथे रेलवे स्टेशन की सौगात, निशातपुरा में जनवरी से शुरू होगा संचालन

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल को निशातपुरा के रूप में जल्द चौथा रेलवे स्टेशन मिल सकता है। रेलवे ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक जनवरी 2026 से स्टेशन का संचालन शुरू करने का लक्ष्य है। स्टेशन शुरू होते ही भोपाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। इससे भीड़ भी घटेगी और ट्रेनों का समय भी सुधरेगा।

दरअसल, अभी कई ट्रेनों को भोपाल रेलवे स्टेशन के आउटर पर घंटों खड़ा रहना पड़ता है। इससे यात्री परेशान होते हैं। निशातपुरा स्टेशन शुरू होने से करोंद, लालघाटी, गांधी नगर, अयोध्या नगर, आनंद नगर, भीमनगर व आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। वे यहां से सीधे आवागमन कर सकेंगे।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार अगर भोपाल स्टेशन पर समाप्त होने वाली कुछ ट्रेनों का टर्मिनेशन निशातपुरा तक बढ़ाया जाता है तो इंजन की दिशा बदलने की जरूरत खत्म हो जाएगी। अभी भोपाल स्टेशन पर इंजन की दिशा बदलने में 30 से 45 मिनट तक का समय लग जाता है, जिससे ट्रेनें लेट हो जाती हैं।

निशातपुरा से ट्रेनों को सीधे इंदौर, उज्जैन और रतलाम की ओर रवाना करना आसान होगा। बता दें कि लगभग एक साल पहले निशातपुरा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। इसका औपचारिक उद्घाटन अब तक नहीं होने से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है।

स्टेशन पर सभी सुविधाएं मौजूद रेलवे विभाग ने स्टेशन परिसर में प्लेटफार्म विस्तार के साथ टिकट घर, यात्री प्रतीक्षालय, पार्किंग, सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाएं दी हैं। अब फिर इन्हें दोबारा परीक्षण कर कार्य किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है।