Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    RailOne App से टिकट बुक कराने पर यात्रियों को मिलेगा फायदा, ऑनलाइन बुकिंग पर मिलेगी भारी छूट

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:59 PM (IST)

    रेलवे मंत्रालय ने रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की डिजिटल खरीद पर 3% छूट की घोषणा की है। यह छूट 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक सभी डिजिटल ...और पढ़ें

    Hero Image

    रेलवन ऐप से बुकिंग पर मिलेगी छूट।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेलवन ऐप के जरिये अनारक्षित टिकटों की डिजिटल खरीद पर तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी। रेलवे मंत्रालय 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की खरीद और किसी भी डिजिटल माध्यम से भुगतान पर तीन प्रतिशत की छूट देगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिलहाल रेलवन ऐप पर आर-वॉलेट के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर तीन प्रतिशत 'कैशबैक' मिलता है।

    डिजिटल बुकिंग पर मिलेगी 3 प्रतिशत की छूट

    इस संबंध में रेल मंत्रालय ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआइएस) को भेजे गए पत्र में सॉफ्टवेयर प्रणाली में आवश्यक बदलाव करने के लिए कहा है। पत्र में कहा गया, डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रेलवन ऐप पर सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट की बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। तीन प्रतिशत छूट 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 की अवधि के दौरान मिलेगी।

    पत्र में स्पष्ट किया गया है कि रेलवन ऐप पर 'आर-वॉलेट' के माध्यम से बुकिग करने पर मिलने वाला मौजूदा तीन प्रतिशत 'कैशबैक' जारी रहेगा।

    एक अधिकारी ने कहा, फिलहाल रेलवन ऐप पर अनारक्षित टिकट खरीदने और आर-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने वाले यात्रियों को तीन प्रतिशत 'कैशबैक' की पेशकश की जाती है। नई पेशकश में, रेलवन पर अनारक्षित टिकट खरीदने और किसी भी डिजिटल माध्यम से भुगतान पर तीन प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

     