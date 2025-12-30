RailOne App से टिकट बुक कराने पर यात्रियों को मिलेगा फायदा, ऑनलाइन बुकिंग पर मिलेगी भारी छूट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेलवन ऐप के जरिये अनारक्षित टिकटों की डिजिटल खरीद पर तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी। रेलवे मंत्रालय 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की खरीद और किसी भी डिजिटल माध्यम से भुगतान पर तीन प्रतिशत की छूट देगा।

फिलहाल रेलवन ऐप पर आर-वॉलेट के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर तीन प्रतिशत 'कैशबैक' मिलता है। डिजिटल बुकिंग पर मिलेगी 3 प्रतिशत की छूट इस संबंध में रेल मंत्रालय ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआइएस) को भेजे गए पत्र में सॉफ्टवेयर प्रणाली में आवश्यक बदलाव करने के लिए कहा है। पत्र में कहा गया, डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रेलवन ऐप पर सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट की बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। तीन प्रतिशत छूट 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 की अवधि के दौरान मिलेगी।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि रेलवन ऐप पर 'आर-वॉलेट' के माध्यम से बुकिग करने पर मिलने वाला मौजूदा तीन प्रतिशत 'कैशबैक' जारी रहेगा। एक अधिकारी ने कहा, फिलहाल रेलवन ऐप पर अनारक्षित टिकट खरीदने और आर-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने वाले यात्रियों को तीन प्रतिशत 'कैशबैक' की पेशकश की जाती है। नई पेशकश में, रेलवन पर अनारक्षित टिकट खरीदने और किसी भी डिजिटल माध्यम से भुगतान पर तीन प्रतिशत की छूट दी जाएगी।